Emis Killa continua a provocare sui social e finisce nuovamente sotto accusa, questa volta per un pensiero che ha scelto di pubblicare su Twitter e che era indirizzato all'universo femminile. Una frase di quelle che non è stata affatto accolta positivamente sui social, al punto che anche questa volta ha scatenato un vespaio di polemiche e ha dovuto chiarire la sua posizione in merito, postando poi una serie di stories su Instagram, dove spiegava la sua verità dei fatti.

Pubblicità

Pubblicità

La frase provocatoria di Emis Killa sulle donne: 'Che incubo se puzzano'

Nel dettaglio, abbiamo visto che questa volta Emis Killa suTwitter ha postato una fase altamente provocatoria, dove diceva che ad una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. 'Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo', ha aggiunto il cantante nel suo messaggio postato in rete.

Immediata la reazione del popolo social che anche questa volta non ha perdonato Emis Killa per il suo scivolone definito 'sessista' e infatti sono stati tantissimi i commenti di coloro che si sono scagliati contro di lui.

Pubblicità

Addirittura c'è chi ha insultato Emis Killa per quanto avesse detto sulle donne, dicendogli di vergognarsi per il modo in cui osava parlare del gentil sesso.

Tuttavia il cantante non ci sta a finire sotto accusa e dopo il putiferio che è scoppiato in rete ha voluto dire la sua in una serie di stories. In primis si è chiesto perché ogni qualvolta lui dica una 'caz...' volutamente provocatoria si scatena la rivoluzione sui social e poi ancora ha ribadito il suo concetto, dicendo che a questo punto coloro che se la sono presa per le sue affermazioni è perché hanno riconosciuto un fondo di verità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

'Se vi indignate vuol dire che puzzate', ribadisce il cantante

Il cantante ha poi aggiunto che in questo momento c'è un gruppo di femministe che lo starebbe insultando sui social. Ma Emis Killa non demorde e visto il modo in cui sono state accolte le sue provocazioni in rete, si è chiesto in fondo cosa avesse detto di male. Il cantante ha rigettato le accuse di chi lo ha accusato di essere stato offensivo con le donne, perché nel tweet incriminato ha poi esteso il suo giudizio anche agli uomini.

'A me la gente che non si lava fa schifo', ha proseguito Emis, ribadendo così che il suo messaggio valeva un po' per tutti gli esseri viventi e quindi non solo per le donne. E poi sul finale, ecco che il cantante ancora una volta ha voluto lanciare la sua ennesima provocazione. 'Non ci siamo ragazzi, se vi indignate vuol dire che puzzate', ha chiosato Emis. I social lo 'perdoneranno' dopo queste continue provocazioni? Il pubblico di Twitter ha invocato così la "Neni" l'ambulanza che salva i vip quando sono imbarazzo.