Pamela Prati non smette di stupire. Dopo aver riempito le pagine di tutti i giornali e i salotti televisivi con 'Pratiful', è di ieri la pagina di Vero che parla di una possibile partecipazione di Pamela Prati a Uomini e Donne.

Pamela Prati e il trono over

Il settimanale ha titolato un articolo ipotizzando un trono over con protagonista Pamela Prati alla ricerca di un uomo in carne ed ossa. Mark Caltagirone, l'uomo di cui aveva parlato in ogni spazio televisivo ed editoriale, era solo un'invenzione.

La storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone ha suscitato la curiosità di molti telespettatori che, soprattutto nei salotti di Barbara D'Urso, hanno potuto seguire anche i risvolti della fine di tutto. L'ex ballerina del Bagaglino ha dichiarato di aver scoperto che il suo uomo non esisteva e di essere vittima di una trappola, ma le sue agenti hanno affermato il contrario. Ci sono ancora tre versioni in ballo e nessuna delle tre sembra mollare la presa.

Il Prati-gate ha destato un interesse straordinario, tanto che persino in Albania, nel corso del programma Chi ha incastrato Peter Pan, se ne è parlato con il giornalista Gabriele Parpiglia.

Voci da Cologno Monzese: per Pamela Prati il trono potrebbe essere una rinascita

La rivista Vero ha parlato di voci provenienti da Cologno Monzese che vorrebbero Pamela Prati sul trono di Maria De Filippi. Se ciò dovesse accadere, sarebbe un boom di ascolti per la rete Mediaset e per la soubrette sarebbe sicuramente un buon modo per ricominciare.

Sul suo profilo Instagram, la Prati ha postato una foto con una citazione di Anna Magnani che parla di rinascita. Probabilmente ha bisogno di recuperare il suo rapporto con il pubblico che ha iniziato a dubitare della sua sincerità, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Barbara D'Urso che l'ha accusata in diretta di aver richiesto un cachet da capogiro per essere ospite al suo programma Live - Non è la D'Urso.

In una recente intervista, la famosa showgirl ha dichiarato di essere dimagrita e di essere molto provata a causa del clamore mediatico che ha destato la sua vita privata.

Lei ha dichiarato di aver subìto una forte delusione, sia a causa dell'inesistenza dell'amore della sua vita, sia per il tradimento delle sue agenti con cui aveva un rapporto fraterno, per questo ha bisogno di un modo per ricominciare. Inoltre, Pamela Prati ha fatto più volte appello al suo pubblico affermando di avere molto bisogno del suo affetto e della sua fiducia per poter raccogliere i cocci e pensare ad una nuova vita.

Il trono di Maria De Filippi potrebbe rappresentare per la ballerina sarda una decisiva svolta lavorativa, ma anche una nuova rinascita sentimentale...e questa volta reale.