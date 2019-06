Manca un mese al debutto della terza stagione di Stranger Things, la serie di successo prodotta da Netflix dal 2016. La celebre piattaforma di streaming online ha pensato bene di pubblicizzare il ritorno ad Hawkins con una campagna che si avvale di prestigiose collaborazioni, così oltre ad assistere alle nuove vicende che coinvolgeranno i giovani protagonisti nei nuovi episodi, quest'estate gli appassionati fan di Stranger Things potranno acquistare nei negozi della famosa catena H&M alcuni capi di una capsule collection dedicata proprio alla serie di Netflix.

Infatti è giunta da pochi giorni la conferma dell'arrivo anche in Italia della collezione di capi che, come anticipato sul sito dell'azienda svedese, è incentrata sulla Hawkins Community Pool e comprende t-shirt, pantaloncini, costumi e accessori per uomini e donne.

La collezione di H&M per Stranger Things 3: un omaggio alla serie di Netflix e agli iconici anni '80

La nuova collezione ispirata a Stranger Things rappresenta un omaggio all'indimenticabile stile degli anni '80, con particolare attenzione all'abbigliamento estivo di chi trascorre il tempo libero in piscina.

Netflix e H&M: Dacre Montgomery testimonial della linea d'abbigliamento Stranger Things

I modelli realizzati dal team di H&M sono vintage e moderni allo stesso tempo e si ispirano ai colori di Stranger Things: rosso, nero e bianco. Per alcuni capi femminili sono presenti anche i colori fucsia e verde acqua. Il testimonial della linea d'abbigliamento fa anche parte del cast della serie. Dacre Montgomery, che interpreta Billy Hargrove, è stato scelto da H&M come il protagonista del video promozionale dell'azienda svedese che fa vedere il ragazzo nel ruolo del bagnino della Hawkins Pool.

È possibile acquistare i capi dedicati a Stranger Things anche sul sito ufficiale di H&M

Come comunicato da H&M, la collezione dedicata a Stranger Things arriverà anche in Italia e i capi ispirati alla serie cult potranno essere acquistati in tutti i negozi presenti sul territorio. In alternativa è possibile comprare online sul sito ufficiale di H&M. Stando alle anticipazioni, sembra che alcuni capi e accessori saranno indossati anche nella serie che debutterà con i nuovi episodi il 4 luglio su Netflix.

Nella collezione sono presenti, per le donne, una tutina floreale il cui motivo è a tema 'Demogorgone', un costume da bagno in stile cougar ed uno con il logo della piscina di Hawkins. Per gli uomini sono state invece realizzate dal team di H&M delle magliette tra cui anche una canotta della Hawkins Pool e dei costumi a pantaloncini. Tra gli accessori si possono acquistare le ciabattine da piscina 'Stranger Things', un cordino con fischietto da usare come portachiavi e degli occhiali da sole.