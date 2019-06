In queste ore non si sta facendo altro che parlare del flirt nato tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte una volta usciti dalla casa del Grande Fratello 16. I due protagonisti, nel corso di questa esperienza all'interno del reality show non avevano assolutamente dato segni d'interesse, eppure, una volta usciti, pare che le cose stiano andando in modo completamente diverso. Sul profilo Instagram di Gianmarco, ad esempio, è spuntato un video nel quale i due si lasciano andare ad un balletto molto sensuale, al termine del quale pare sia scattato un bacio.

Pubblicità

Pubblicità

Al momento più bello, però, l'inquadratura si è spostata volutamente altrove. Ad ogni modo, il fratello di Gianmarco, Luca, ha commentato la questione scrivendo: "Birichini". Anche la sua compagna Ivana ha scritto: "Sempre sul pezzo". Insomma, pare che tra i due le cose stiano andando alla grande, ma c'è dell'altro.

Il video in cui Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte quasi si baciano

Anche Erica Piamonte, infatti, non ha esitato a menzionare l'argomento.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Gossip Grande Fratello

Sul suo profilo Instagram ha fatto una diretta nella quale ha detto che non ha intenzione di rispondere alle domande dei fan sul rapporto con Gianmarco Onestini dal momento che questo è un capitolo di cui parlerà ampiamente in seguito.

Ad ogni modo, andando un po' sui rispettivi profili social dei diretti interessati, è possibile prendere visione di numerosi video e foto nei quali i due sono sempre insieme e appaiono davvero felici e spensierati.

Pubblicità

I fan sono davvero in fibrillazione nell'attesa di scoprire come si evolveranno le cose. Ad ogni modo, come è normale che sia, ci sono anche delle persone che stanno mettendo in dubbio la loro sincerità. Alcuni utenti, infatti, al di sotto del video in cui i due quasi si baciano, hanno scritto che stanno un po' esagerando e marciando troppo sulla questione.

Erica parla di Gianmarco e poi svela un fatto di cui è rimasta malissimo dopo il GF

Erica, intanto, una volta terminata l'esperienza all'interno del reality show, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti.

Per quanto riguarda la situazione con Gianmarco, si è limitata a dire che i due stanno trascorrendo tutte le giornate insieme e si stanno trovando davvero molto bene, ma non solo. La simpatica fiorentina ha parlato anche di alcune cose scoperte una volta uscita dalla casa. La ragazza, infatti, ha detto di essere rimasta molto male di aver scoperto di essere stata nominata da Martina Nasoni. All'ultimo, infatti, tra Erica, Francesca e Valentina, la vincitrice di questa edizione del GF 16 ha deciso di fare il nome di Erica. Questa è una cosa che la commessa fiorentina non riesce proprio a superare.