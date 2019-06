Melissa Satta ha un nuovo amore, è Tommy Chiabra, ha 33 anni, ed è un imprenditore genovese. Addio, quindi, a Kevin Prince Boateng, padre della figlia della showgirl.

Si può considerare chiusa la storia con Kevin Prince Boateng. Adesso Melissa ha un nuovo amore e pare sia proprio quello giusto. Questo è lo scoop di Alfonso Signorini che, in vista dell'estate, affila le armi per il Gossip sotto l'ombrellone.

Proprio lei, che si era detta felice della sua singletudine, potrebbe aver cambiato opinione. Sta di fatto che dopo la rottura con il calciatore, Melissa ha preferito rimanere single anche per prendersi cura del suo bambino, Maddox. Ma qualcuno adesso sembra averle fatto cambiare idea.

La showgirl, infatti, è stata paparazzata insieme ad una nuova fiamma. Lui si chiama Tommaso Chiabra, è un imprenditore del lusso, ha 33 anni ed è genovese. Oltre a questo, si sa che è stato ex di Fiammetta Cicogna (una storia di 3 lunghi anni finita male), e addirittura di Lindsay Lohan e di Selena Gomez.

Ha studiato relazioni pubbliche allo IULM di Milano e poi si è lanciato nel settore del lusso. Un'agenzia di luxury events prima, poi l'avventura di successo con i Royal Yachts e, infine, socio di Flavio Briatore per il Billionaire Mansion a Dubai. Uno che ci sa fare in affari, insomma, è pare ci sappia fare anche con le donne. Melissa pare abbia perso la testa per lui.

Melissa Satta e Tommy Chiabra, volo in elicottero e stesso hotel

Poi, le circostanze della vita possono essere alquanto propizie, magari con qualche "aiutino".

Tra uno sguardo ammiccante e un viaggio insieme, pare che Cupido abbia scoccato la sua freccia. Melissa è stata vista più bella del solito, cosa che ha fatto insospettire i più. Poi, sul suo profilo Instagram sono comparse foto in elicottero in contemporanea con le foto pubblicate sul profilo IG di Tommy. Poi qualche conoscenza in comune, qualche evento ravvicinato e, infine, lo stesso hotel a Firenze.

Le foto pubblicate su Chi non mentono e lasciano intuire che il nuovo amore potrebbe durare ben più di un'estate.

Il fascicolo Boateng sembra ormai essere più che archiviato fuori dal cuore di Melissa e ora potrebbe essere davvero pronta per un nuovo salto.

Intanto, pare abbia pianificato le sue vacanze da sola con Maddox, ma non si esclude qualche cambio di programma. Sebbene lei sia al momento in Italia e lui a Monaco, i due potrebbero decidere di incontrarsi Proprio in vacanza. Sarebbe anche un ottimo modo per familiarizzare con il piccolo Maddox prima di un nuovo "Si".

Il terreno è alquanto fertile: se son rose, fioriranno!