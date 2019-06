Non è passata neppure una settimana da quando ha iniziato a spargersi la voce della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte: se la ragazza continua a difendere il suo ex dagli attacchi che riceve sui social network, lui sembra essere impegnato a fare altro in questi giorni. Su Dagospia, infatti, si legge che il pugliese avrebbe già voltato pagina in amore: sabato scorso, infatti, pare che l'ex tronista abbia vissuto una notte di passione con la modella Maria Jose, conosciuta al matrimonio di un amico.

Pubblicità

Pubblicità

Presunto nuovo flirt per Francesco Monte

La trasferta a Ibiza di Francesco Monte sta già facendo molto discutere: stando a quello che racconta Alberto Dandolo, il ragazzo non starebbe soffrendo più di tanto per la fine della storia d'amore con Giulia Salemi. I Gossip che arrivano direttamente dall'isola spagnola sostengono che il tarantino avrebbe vissuto una serata di passione con una certa Maria Jose sabato scorso.

Su Dagospia, infatti, nelle ultime ore si legge: "Dopo l'addio alla Salemi, Monte si consola a Ibiza con una bombastica modella.

Francesco Monte: serata di passione con la modella Maria Jose in vacanza (RUMORS).

L'ex gieffino l'avrebbe abbordata sabato alla festa di matrimonio di un amico". Il giornalista, inoltre, racconta che i due avrebbero trascorso una "notte di fuoco" e, per avvalorare la sua tesi, ha pubblicato lo screenshoot che conferma i contatti social che ci sono tra loro: l'ex tronista, infatti, segue su Instagram l'indossatrice con la quale si dice abbia flirtato pochi giorni fa sulla "isla".

Che Francesco non abbia perso la voglia di approcciarsi al genere femminile l'aveva anticipato anche il numero di Spy che è uscito la settimana scorsa: sulla rivista, infatti, si riportava un'indiscrezione secondo la quale il 32enne sarebbe stato avvistato in discoteca in compagnia di una ragazza che non era Giulia ancor prima che fosse ufficializzata la loro rottura.

Pubblicità

Insomma, sapendo che il bel Monte è single, sicuramente nei prossimi mesi sentiremo spesso parlare di lui e delle sue frequentazioni (vere o presunte) in vacanza.

La Salemi difende Monte su Instagram

Se il suo ex fidanzato preferisce non esporsi più di tanto da quando è stata confermata la fine della loro relazione, Giulia Salemi sta ricominciando ad usare i social network dopo un lungo periodo d'assenza anche per comunicare ai tanti fan il suo attuale stato d'animo.

Dopo aver documentato gli allenamenti che fa ogni giorni in palestra e dopo aver confessato di soffrire d'insonnia da qualche tempo a questa parte, ieri l'influencer ha deciso di sbilanciarsi su Instagram per difendere Francesco.

A tutte quelle persone che stanno scrivendo commenti negativi sulla scelta di Monte di volare a Ibiza a pochi giorni dalla rottura, la ragazza ha fatto sapere: "Qua non si sta giocando una partita con le tifoserie da stadio, qui si parla di esseri umani e di sentimenti".

Pubblicità

"Vi chiedo, per favore, di moderare il linguaggio e non fomentare l'odio per evitare di sfociare nel cyberbullismo", ha concluso Giulia.