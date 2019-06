Ieri, martedì 11 giugno è andata in onda una delle ultime puntate del programma 'Carta bianca' condotto da Bianca Berlinguer e non sono mancati i colpi di scena. C'è stato il solito collegamento con Mauro Corona al quale vengono poste delle domande, ma lo scrittore si è reso protagonista di una lite in diretta con la giornalista. Corona ha rivendicato il problema riguardante il corpo forestale dello stato che non viene preso nella giusta considerazione da parte del governo.

Ha fatto notare che ci sono località di montagna ridotte in gravi condizioni e costrette alla povertà.

Corona ha sottolineato che vorrebbe porre queste domande a Zingaretti. Bianca Berlinguer ha tentato di fermare la rabbia dell'alpinista che ha cominciato a battibeccare con la giornalista al punto che si è perso il controllo della situazione. Inoltre la presentatrice gli ha posto una domanda riguardo ai sondaggi ma lo scrittore ha spiegato di essere stanco di ricevere le solite domande nel corso di ogni puntata. La Berlinguer non ha apprezzato il comportamento di Corona che ha assunto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti.

La rabbia dello scrittore nel corso della puntata

Sono proseguite le provocazioni e lo scrittore ha deciso di portare una bottiglia di birra per sottolineare di poter presentarsi in questo modo dopo che nelle settimane precedenti c'è stata una persona della Rai presentatasi in un programma bevendo un bicchiere di vino in diretta. La Berlinguer ha deciso di mettere fine a questo incontro e ha sottolineato che ci sono altri problemi oltre a quello della forestale.

Corona ha fatto notare che, dopo quanto successo, non riuscirà a venire come ospite fino all'ultima puntata. Mauro Corona ha voluto parlare della puntata precedente dove ha spiegato che conviene a entrambi lavorare insieme all'interno del programma, attraverso queste parole: "Come due persone che fanno l'amore".

L'intervento degli altri ospiti

La trasmissione è andata avanti con la presenza dell'economista Tito Boeri al quale sono state poste delle domande.

Inoltre si è posta l'attenzione, attraverso un servizio, riguardo al licenziamento dei dipendenti Ilva finiti in cassa Integrazione. Tra gli ospiti della puntata da notare la presenza del giornalista del 'Corriere della sera', Beppe Severgnini e lo stesso discorso vale per Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e de La Verità. Si è dimostrato importante l'intervento di Alberto Forchielli, affermato imprenditore che ha dato un parere riguardo alla situazione del lavoro.

Non si può dimenticare il solito intervento di Mario Giordano, giornalista della Mediaset. Infine la curiosità si ritrova nella presenza di Iva Zanicchi che in passato ha lavorato in Politica.