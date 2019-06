In questi giorni si sta facendo un gran parlare della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi: se la ragazza è apparsa sui social network molto provata da questa situazione, l'ex tronista ha preferito rifugiarsi dietro ad una pagina nera. Le riviste di Gossip, però, si stanno sbizzarrendo nella ricerca delle motivazioni che hanno portato alla separazione dei "Fralemi": "Spy", ad esempio, sostiene che sarebbe stato il pugliese a chiudere la relazione per varie ragioni.

SI vocifera, infatti, che il "fantasma" di Cecilia Rodriguez aleggi ancora nella testa e nel cuore del ragazzo, che però sarebbe stato anche avvistato in discoteca in compagnia di una donna che non è nessuna delle sue ex.

Monte-Salemi nel mirino del gossip

Dopo aver visto Giulia Salemi commossa su Instagram nel confermare l'addio a Francesco Monte, i settimanali hanno cominciato a domandarsi perché i due si siano lasciati improvvisamente. Stando a quello che racconta l'ultimo numero di Spy, sarebbero molti i motivi che avrebbero spinto il tarantino ad interrompere questa relazione.

Francesco Monte, ipotesi tradimento alla Salemi: 'Avvistato in discoteca non da solo'.

Una delle indiscrezioni che stanno circolando sul web in queste ore, racconta di un presunto tradimento del tronista alla fidanzata: pare, infatti, che il ragazzo sia stato avvistato in discoteca in compagnia di una donna che non è la Salemi.

Il rapporto tra i due ex del Grande Fratello Vip, comunque, sembra abbia iniziato a scricchiolare la scorsa settimana: Francesco, pur soggiornando nella città dove vive l'influencer (Milano), avrebbe preferito dormire in un albergo e non a casa di lei come in passato.

Sempre il settimanale scandalistico che ha ricostruito gli ultimi spostamenti dei "Fralemi", sostiene che ad allontanarli in modo definitivo, sarebbe stata anche la consapevolezza che non sono fatti l'uno per l'altra. Monte, in particolare, si dice si sia reso conto che Giulia non è la donna giusta per lui, cioè quella con la quale progettare un futuro.

Monte potrebbe pensare ancora a Cecilia Rodriguez

La notizia più interessante che ha dato Spy su questa storia, però, è quella che coinvolge la più famosa ex fidanzata di Francesco: Cecilia Rodriguez. I bene informati, infatti, sostengono che Monte non abbia ancora dimenticato la bella argentina: nonostante siano passati quasi due anni dalla loro rottura, sembra che il ragazzo pensi ancora ai tanti progetti che aveva con la sorella di Belen, soprattutto al matrimonio che avevano programmato di celebrare dopo l'uscita di lei dalla Casa del Grande Fratello Vip.

L'ex tronista non si è ancora sbilanciato più di tanto sui social network: oltre a confermare che con la Salemi è tutto finito, il 32enne si è limitato a pubblicare su Instagram una pagina tutta nera, la stessa che spesso si usa per annunciare un lutto.