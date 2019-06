Francesco Monte e Giulia Salemi dopo l'addio: lui vola a Ibiza, lei in palestra.

Come stanno vivendo Francesco Monte e Giulia Salemi questi primi giorni da ex? Guardando i profili Instagram dei due ragazzi, è possibile vedere che lui ha deciso di lasciare l'Italia dopo la fine della sua storia d'amore: la meta scelta dal tarantino, è la gettonatissima Ibiza. L'influencer, invece, sta ricominciando da sé stessa e dalla cura del suo corpo: dopo essere stata tanto tempo a piangere per l'addio pare voluto dal tronista, oggi la giovane si mostra sorridente e volenterosa in palestra.

Francesco va in vacanza a Ibiza e i fan lo criticano

È passata poco più di una settimana da quando Giulia Salemi ha annunciato la fine della sua favola d'amore con Francesco Monte: in questi giorni, si è detto e scritto di tutto soprattutto sulle motivazioni che hanno portato a questo triste epilogo.

Se i diretti interessati non hanno mai palesato le ragioni che li hanno allontanati definitivamente, ci hanno pensato le riviste di Gossip ad indagare e a fare delle ipotesi: si dice, infatti, che sia stato il pugliese ad interrompere la relazione dopo essersi reso conto che l'influencer non era la donna giusta per lui.

Il settimanale Spy ha anche parlato di fantasmi del passato che il 32enne non ha ancora scacciato dal suo cuore (Cecilia Rodriguez, ndr) e di un presunto tradimento dello stesso all'ex fidanzata: pare, infatti, che il giovane sia stato avvistato in discoteca in compagnia di una ragazza che non è la Salemi.

A poco tempo da questa chiacchierata rottura, sono ancora tanti i fan che si chiedono perché è finita tra i "Fralemi". Francesco, dopo aver confermato la separazione da Giulia su Instagram, si è trincerato dietro al più totale silenzio sulla sua vita privata, facendosi vivo solo ieri con una foto che ha fatto molto discutere.

L'ultimo scatto che Monte ha pubblicato sul suo profilo, lo vede comodamente seduto su una poltrona in una location da sogno: Ibiza, l'isola che ogni estate accoglie centinaia di Vip in vacanza. Da quando hanno saputo dove si trova l'ex tronista in questi caldi giorni di metà giugno, molti suoi sostenitori lo hanno rimproverato virtualmente per queste scelta di volare in Spagna a pochissimo tempo dalla fine dell'amore con la Salemi; lui, nonostante la pioggia di commenti negativi, per il momento non ha risposto.

Giulia dopo la separazione da Monte: 'Soffro d'insonnia'

Se Francesco Monte si sta rilassando a Ibiza, la sua ex Giulia Salemi ha deciso di ripartire da sé stessa: nelle Instagram Stories della ragazza, infatti, in queste ore sono stati pubblicati molti video degli allenamenti che sta facendo in palestra per rimettersi in forma.

"Ormai, vista l'insonnia persistente, ho deciso di buttarmi in palestra per liberare la mente e lo spirito", ha detto l'influencer ai suoi tanti fan.

Insomma, due modi decisamente diversi di reagire alla fine di una relazione importante: il pugliese ha scelto di ricominciare dalla vita mondana, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 dalla cura del suo corpo e dalla serenità che le è mancata nell'ultimo periodo.