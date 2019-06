Le prossime puntate della nota telenovela Una vita saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena. Alcune anticipazioni, relative alle puntate presto in onda in Italia, riguardano Flora Cervera, interpretata dall'attrice Alejandra Lorenzo. La ragazza prenderà una vera e propria 'sbandata' per Paquito, interpretato dall'attore Josè Maria Sacristan, il vigilante notturno, un uomo molto più grande di lei. Per tale ragione si verrà a creare una strana situazione, che provocherà del 'trambusto' nella cittadina di calle Acacias.

Nel frattempo Paquito non si accorgerà subito dei sentimenti che la donna prova nei suoi riguardi e vorrà aiutarla a migliorare il rapporto con il marito Iñigo: per tale ragione progetterà per loro una particolare sorpresa. Di seguito le altre anticipazioni della soap opera iberica.

Flora Cervera bacia Paquito

Nelle prossime puntate di Una Vita, Paquito noterà che Flora ed Iñigo hanno bisogno di godersi la loro intimità e organizzerà per loro una serata speciale, per fare in modo che i due restino da soli e si 'ritrovino'.

Una Vita, anticipazioni: Flora bacerà Paquito

In seguito la Cervera traviserà le intenzioni di Paquito: all'improvviso gli dichiarerà i suoi sentimenti romantici e lo bacerà. Poi l'uomo cercherà di evitare di avvicinarsi troppo a Flora, ma tale tentativo risulterà inutile. Più tardi Susana noterà che Paquito e Flora sono in sintonia e lo annuncerà a tutti gli abitanti del quartiere. La donna darà il via ad un vero e proprio scandalo, che coinvolgerà Paquito e la Cervera. Successivamente Paquito annuncerà a Flora che non ha alcun interesse sentimentale nei suoi riguardi, poiché la considera come una nipote o una figlia, considerata anche la differente età tra i due. Paquito si assumerà la 'colpa' del bacio e dirà che è stato lui a prendere l'iniziativa, avvicinandosi alla donna.

Paquito potrebbe perdere il lavoro

Felipe e Ursula, dopo aver scoperto dello scandalo tra Flora e Paquito vorranno avere un chiarimento con quest'ultimo e si recheranno da lui. In seguito Ursula e Felipe avranno la conferma del bacio avvenuto tra i due e criticheranno Paquito. Successivamente Ursula rivelerà a Paquito di aver chiamato il Comune per chiedere il suo licenziamento immediato, a causa del comportamento poco consono e alquanto sconsiderato.

Dunque Paquito rischierà di perdere il lavoro, ma Servante che è a conoscenza del passato di Flora e Liberto, capirà subito che il rivale sta proteggendo la donna.