Tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello vi è sicuramente Cristian Imparato, l'ex bambino prodigio del talent show Io Canto che quest'anno è stato scelto come inquilino ufficiale del reality show condotto da Barbara D'Urso. Cristian fin dal primo momento si è fatto notare per aver messo in discussione la sessualità di Michael Terlizzi, alludendo al fatto che il concorrente stesse nascondendo la sua presunta omosessualità all'interno della casa più spiata d'Italia.

Accuse che sono state sempre smentite da Michael, il quale ha ribadito a più riprese il suo essere eterosessuale. Intanto Cristian, fuori dalla casa del GF 16 sembra aver trovato l'amore ma non dimentica il bel Terlizzi, tanto da inviargli un messaggio: 'Mi manchi'.

Cristian Imparato ha trovato l'amore fuori dalla casa del GF 16

Nel dettaglio, infatti, le ultimissime di gossip rivelano che Cristian Imparato ha postato su Instagram il tenero scatto che lo vede scambiarsi un bacio con un ragazzo di nome Davide, il quale sarebbe la sua nuova fiamma.

Cristian Imparato si è fidanzato

Dato che Imparato all'interno della casa del Grande Fratello sosteneva di essere single e non ha mai fatto minimo riferimento a Davide, si presuppone che i due si siano incontrati e conosciuti quando Cristian è stato eliminato dalla casa più spiata d'Italia.

Un amore, quindi, che sarebbe sbocciato in queste settimane, anche se Cristian non ha fornito ulteriori dettagli su questa relazione. L'ex concorrente del reality show condotto da Barbara D'Urso si è limitato a postare questo scatto su Instagram, il quale però lascerebbe ben poco spazio all'immaginazione dato che c'è il bacio.

Il messaggio di Cristian Imparato per Michael Terlizzi ad un passo dalla finale del GF 16

Ma in queste ultime ore Cristian si è fatto notare su Instagram anche per la nuova dedica che ha fatto a Michael Terlizzi, di cui continua ad essere un grandissimo 'estimatore'. Il cantante, infatti, non ha mai nascosto di essersi preso una cotta per Terlizzi, anche se da parte di quest'ultimo non c'è stato mai un reale interesse nei suoi confronti.

Sta di fatto che ormai ci avviciniamo verso il gran finale di questa edizione del Grande Fratello 16, la quale chiuderà i battenti il prossimo lunedì 10 giugno con la finalissima in onda in diretta tv su Canale 5.

E Michael ha voluto mandare un dolce pensiero a Michael scrivendo che ormai manca poco e che ben presto potranno tornare ad abbracciarsi. 'Non voglio più vederti triste oppure vedere che versi solo una lacrima', ha scritto Cristian nel suo messaggio social dedicato a Terlizzi. Un'amicizia che resisterà alle varie intemperie e ai rumors di queste settimane? Lo scopriremo prossimamente.