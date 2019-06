Chiara Ferragni è sicuramente la più famosa influencer di successo italiana. La donna conta su Instagram più di 16 milioni di follower, che giornalmente guardano le foto e i video da lei postati. Molto spesso è al centro dell'attenzione per i suoi viaggi sfarzosi o per le feste di compleanno da sogno. Recentemente, ad esempio, ha affittato Gardaland per un giorno, proprio in occasione del suo compleanno. Buona parte della sua fortuna economica proviene dalla sua azienda Tbs Crew, fondata nel 2009 che oggi gestisce il sito multimarca theblondesalad, il blog e rappresenta la Ferragni oltre che alcune altre influencer di successo, come la sorella Valentina Ferragni.

La moglie di Fedez ha deciso di donare ai suoi dipendenti un sostanzioso bonus come ringraziamento all'efficienza lavorativa dimostrata e ai successi ottenuti proprio grazie alla loro collaborazione.

Staff aziendale raddoppiato dal 2018 al 2019

Chiara Ferragni è diventata amministratore delegato dell'azienda Tbs Crew nel 2018. Il vecchio socio Riccardo Pozzoli è invece uscito del tutto dalla compagnia in questione. Nel 2017 pare che l'azienda abbia incassato ben sei milioni di euro, come rivelato dalla stessa influencer.

Chiara Ferragni premia i suoi dipendenti con un bonus di 3.400 euro

Il profitti del 2018 invece, non sono stati resi pubblici per volere della stessa società, dunque non è attualmente possibile sapere con precisione a quanto ammontino gli introiti.

Basta però pensare però, che lo staff presente è praticamente raddoppiato sul finire delle scorso anno: da 7 dipendenti si è passati a 15, tutti assunti a tempo indeterminato. E' proprio a queste persone che hanno contribuito al successo dell'azienda, che la Ferragni ha deciso di erogare un bonus in denaro.

Periodo di grande successo per Chiara Ferragni

Ovviamente questa non è la prima volta che aziende di lusso decidono di premiare i propri dipendenti. Per la Ferragni questo sembra essere proprio un ottimo periodo. Proprio pochi giorni, fa la donna è diventata amministratore delegato anche di Chiara Ferragni Collection, marchio di capi e accessori da lei ideati. La donna inoltre, ha lanciato un suo kit make-up con il famoso marchio Lancôme. Per la presentazione di questi prodotti si terrà un tour mondiale dove presenzierà lei stessa.

Negli ultimi mesi ha inoltre ideato delle MasterClass dedicate tutte al mondo make-up, che hanno avuto grande successo, nonostante il prezzo per la partecipazione fosse ritenuto parecchio costoso.

Donna in carriera e mamma allo stesso tempo, la Ferragni sembra essere molto apprezzata dai suoi follower, anche se non mancano di anche certo le critiche nei suoi confronti, a cui però Chiara è solita rispondere a tono.