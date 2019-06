Nella passata puntata del GF 16, andata in onda il 3 giugno, in tanti sono rimasti stupiti da ciò che è accaduto in studio e nella casa. Infatti, il concorrente Michael Terlizzi, che molti pensavano non solo sarebbe arrivato in finale, ma avrebbe vinto, è stato invece eliminato al televoto a favore di altri due gieffini: Gianmarco Onestini ed Enrico Contarin.

Al momento i telespettatori conoscono le identità solo di quattro dei cinque finalisti della trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, cioè Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro, mentre il quinto finalista verrà svelato solamente nell'ultima puntata.

Si è parlato dell'eliminazione a sorpresa e del percorso nella casa del Grande Fratello di Terlizzi quest'oggi a Mattino 5, dove sono intervenuti Luca Onestini, fratello di Gianmarco, e Franco, padre di Michael. I due ospiti si sono detti rattristati per l'eliminazione a sorpresa di Michael e hanno concordato anche sul fatto che sarebbero molto delusi se questa edizione del GF fosse vinta da Francesca De Andrè, che ha per tutto il programma attirato l'attenzione a causa delle vicende intercorse con Gennaro Lillio, mentre Terlizzi aveva nel tempo mostrato un'evoluzione che è mancata ad altri concorrenti.

GF 16: Michael Terlizzi è eliminato dalla trasmissione

Oltre a discutere dell'eliminazione della scorsa puntata del GF 16, il fratello di Onestini è voluto intervenire anche su un altro tema: la mancanza di sorprese nei confronti di Gianmarco. Luca, infatti, sostiene che a diversi concorrenti è stato lasciato molto spazio per poter condividere momenti familiari e a tutti sono state riservate tante sorprese, che sono invece mancate a Gianmarco, che ha potuto ricevere la visita del padre solamente ieri, dopo aver scoperto di essere uno dei finalisti della trasmissione.

Se nella semifinale del GF sono stati eliminati Terlizzi, Valentina Vignali e Kikò Nalli, per la prossima puntata i possibili eliminati dalla casa sono tre: Francesca De Andrè, Erica Piamonte e Enrico Contarin.

Lite tra Francesca e Gennaro

L'eliminazione di Terlizzi non è stato l'unico momento importante nella puntata del GF di ieri, dove non sono mancate le polemiche, in particolar modo tra la De André e Lillio. I due hanno avuto un diverbio molto acceso durante la diretta a causa delle attenzioni che Gennaro avrebbe rivolto a Taylor Mega sin dall'inizio della trasmissione, attenzioni che avrebbero provocato una furiosa gelosia da parte di Francesca, benché quest'ultima si ostini a negare che il motivo delle tante discussioni fosse la Mega.

Quando sembrava che le divergenze tra i due fossero appianate la lite si è riaccesa e la De André ha nuovamente parlato di Taylor Mega, questa volta sostenendo che la sua presenza nel programma fosse stata decisa dagli autori con l'unico intento di renderla una corteggiatrice di Gennaro. Quest'ultima dichiarazione ha però portato Taylor a rispondere per le rime alla gieffina, appoggiando nelle dichiarazioni un arrabbiatissimo Gennaro.