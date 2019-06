GF 16, Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali: 'Donna rozza e volgare'.

Nonostante si siano chiarite nella Casa del Grande Fratello qualche settimana fa, Francesca Cipriani e Valentina Vignali continuano a punzecchiarsi a distanza. Dopo aver sentito la giocatrice di basket parlare ancora di lei davanti alle telecamere, la bionda showgirl ha deciso di usare Instagram per informare tutti della sua intenzione di diffidare la ragazza. L'ex naufraga, inoltre, ha attaccato la concorrente del reality anche sull'aspetto fisico, dicendo che tutte le foto che pubblica sui social network sono modificate con Photoshop.

La Cipriani ancora contro la Vignali sui social

Risale ad un paio di settimane fa il confronto che Francesca Cipriani e Valentina Vignali hanno avuto al Grande Fratello: è stata la soubrette, infatti, a chiedere a Barbara D'Urso di poter entrare nella Casa per parlare faccia a faccia con colei che l'aveva descritta come "la donna più stupida che abbia mai conosciuto".

Le due ragazze, in realtà, erano arrivate ad un punto d'incontro in diretta: dopo aver battibeccato per alcuni minuti, la conduttrice era riuscita a convincere la cestista a chiedere scusa e le due si erano anche strette la mano.

Alcune ore fa, però, la protagonista di "Colorado" ha spiazzato tutti pubblicando un duro messaggio su Instagram, con il quale ha fatto sapere di essere pronta a diffidare l'ex concorrente del reality per quello che continua a dire sulla sua persona davanti alle telecamere.

"La Vignali continua a sparlare di me nella Casa. Davvero non riesco ad immaginare che vita triste possa avere questa ragazza. Continuasse ad aprire quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi", ha tuonato la bionda showgirl nelle sue Stories.

"Questa donna così rozza e volgare, dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di pronunciare il mio nome", ha aggiunto la Cipriani prima di fare un annuncio importante.

"Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti".

La Vignali eliminata in semifinale

Francesca Cipriani, al termine dello sfogo che ha avuto su Instagram ieri, ha definito "vipera" Valentina ed ha lanciato un hastag che sta facendo molto discutere. "Vignali solo Photoshop", ha digitato la soubrette facendo un chiaro riferimento all'aspetto fisico della cestista, che sarebbe molto diverso da quello che ha sempre messo in mostra nelle foto.

La replica dell'influencer a questo ennesimo attacco, comunque, non dovrebbe tardare ad arrivare: nel corso della semifinale del Grande Fratello, infatti, la giocatrice di basket è stata eliminata dal televoto.

Il pubblico da casa ha preferito Erica Piamonte e Martina Nasoni a Valentina, perciò quest'ultima ha dovuto abbandonare il gioco ad una settimana dalla sua conclusione.

Ieri sera, però, la ragazza ha potuto sorridere lo stesso perché il fidanzato Lorenzo è entrato nella Casa per confermarle l'amore che prova nei suoi confronti: nonostante non si sia fatto né sentire né vedere dall'inizio del reality, il fotografo non ha mai smesso di seguire la sua amata Vignali.