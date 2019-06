Le telecamere di Uomini e donne si sono spente solo da pochi giorni, ma già i telespettatori sentono la mancanza del programma condotto da Maria De Filippi. E in attesa dello sbarco di Temptation Island, che permetterà comunque di rivedere alcune coppie nate nel dating show, l'attenzione è rivolta anche alla nuova stagione e ai nuovi protagonisti del Trono Classico. È stata un'annata complicata quella che ha dovuto affrontare la redazione del format, con sospetti e scandali, primo fra tutti il caso Sara Affi Fella. L'obiettivo dovrà quindi essere quello di trovare persone vere, non interessate a denaro facile, ma davvero alla ricerca del grande amore.

Sebbene le conferme siano ancora premature, alcuni nomi rimbalzano nei social network per i papabili tronisti: tra di essi Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ma anche Antonio Moriconi, Luca Daffrè e Klaudia Poznaska.

Tronisti Uomini e Donne: i ringraziamenti di Giulio Raselli

Dopo la mancata scelta di Giulia Cavaglià, che gli ha preferito Manuel Galiano, Giulio Raselli non è apparso arrabbiato con la tronista di Uomini e Donne. Al contrario ha riservato a lei, e a tutti coloro che ha conosciuto nel programma, parole di stima e di ringraziamento: "Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mi ha sostenuto e grazie anche a chi era contro di me".

Rumors Uomini e donne: i probabili nuovi tronisti

Ha quindi aggiunto delle affermazioni inattese proprio in riferimento all'ex tronista: "Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto, è stato bello. È stato vero". Le affermazioni non certo battagliere del corteggiatore hanno aperto uno spiraglio sul suo ritorno nel programma di Canale 5. Giulio sarebbe accolto positivamente dai telespettatori anche nella prossima edizione in qualità di nuovo e simpatico tronista. Un ruolo che potrebbe essere riservato anche a Luca Daffrè: sebbene lui stesso si sia detto deluso per non essere stato capito, la redazione potrebbe decidere di offrirgli l'ennesima e ultima possibilità dopo Temptation Island e due partecipazioni a Uomini e Donne il qualità di corteggiatore di Teresa Langella e Angela Nasti.

Klaudia e Antonio tra i papabili tronisti

Altri due nomi forti sono emersi tra i possibili tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne. Tra di essi segnaliamo Klaudia Poznaska, la corteggiatrice non scelta da Andrea Zelletta che le ha preferito Natalia Paragoni. Le dichiarazioni di Klaudia hanno suscitato grandi emozioni tra il pubblico, che ha richiesto a gran voce di poterla rivedere in studio, seduta sull'ambita poltrona rossa. Antonio Moriconi, che lo scorso febbraio non era stato scelto da Teresa Langella, ha invece fornito la sua auto-candidatura alle pagine del tabloid "Uomini e donne Magazine".

Nell'intervista ha confermato di essere single, spiegando che risponderebbe affermativamente se gli venisse proposto il trono.