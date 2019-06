È stata una notte molto agitata quella che hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello alcune ore fa: al termine della semifinale, infatti, c'è stata un'accesa discussione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La ragazza ha usato parole forti ed offensive nei confronti del napoletano: il motivo? Le ha dato fastidio che lui e gli autori l'abbiano fatta passare per gelosa. Il finalista del reality ha preso le distanze dalla genovese promettendo che non avrebbe avuto più nulla a che fare con lei: quest'ultima, invece, ha minacciato di abbandonare la Casa varie volte.

Pubblicità

Pubblicità

La De Andrè perde il controllo con Gennaro

Nonostante il Grande Fratello abbia organizzato un party per festeggiare i finalisti di questa edizione, la scorsa notte nella Casa è stata una lite furibonda a tenere banco. Come ha fatto notare Barbara D'Urso nel corso della diretta di lunedì 3 giugno, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno cominciato a battibeccare animatamente dopo che è andato in onda un video nel quale la ragazza sembrava fosse gelosa della vicinanza del napoletano a Taylor Mega.

GF, Francesca De Andrè inveisce contro Gennaro: 'Omuncolo, verme, sei solo un uomo di me...'.

L'acceso confronto tra i concorrenti è proseguito anche dopo la fine della puntata: mentre tutti gli altri inquilini si divertivano e mangiavano, i due giovani non se le mandavano di certo a dire. Dopo essere stata accusata di nascondere il sentimento che sembra provare per il compagno d'avventura, la genovese ha tuonato: "Stasera mi hanno massacrata e tu ti sei unito agli altri, mi fai schifo!".

"Omuncolo che non sei altro, verme. Ti devi vergognare a volermi far passare per invidiosa.

Pubblicità

Sei un infame", ha aggiunto l'opinionista visibilmente fuori controllo. Mentre Gennaro provava ad allontanarsi per evitare l'ennesimo scontro verbale con Francesca, quest'ultima gli urlava: "Hai due arachidi al posto dei co....". "Sei uno scemo. Io non ci sto un'altra settimana con lui. Cretino, sei solo un uomo di me...".

Lillio su Francesca: 'Con me ha chiuso'

Dopo essersi allontanato dalla De Andrè e dalle sue grida, Gennaro si è sfogato con Gianmarco raccontandogli tutti i gesti poco carini che la ragazza ha fatto nei suoi confronti poco tempo prima.

Il napoletano, infatti, sostiene che Francesca gli abbia dato degli schiaffi sulle mani, facendo cadere per terra il cibo che stava consumando.

"Io spero che il GF prenda dei provvedimenti. Mi ha dato un ceffone sulle mani, urlava e mi offendeva. Menomale che sei intervenuto, perché avrebbe potuto fare di peggio". Il finalista del reality ha messo in chiaro che il suo rapporto con la genovese è ufficialmente interrotto: "Non posso perdonarla, da adesso ognuno per la sua strada".

Pubblicità

La rabbia della De Andrè non si è placata facilmente, tanto che pare abbia minacciato più volte di abbandonare la Casa nella notte, chiedendo agli autori di farle recapitare le sue valigie per poter andare via.