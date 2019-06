Lunedì 10 giugno su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello 16. La produzione ha chiesto ai coinquilini, di scrivere una lettera. La scelta di Francesca De Andrè ha spiazzato i telespettatori.

La figlia di Cristiano De Andrè da qualche giorno a questa parte sembra non nascondersi più con Gennaro. Tra i due coinquilini è scoppiata la passione. Gennaro e Francesca spesso si lasciano andare a baci appassionati e provocazioni. Nonostante questo, Francesca sembra ancora pensare al suo ex fidanzato.

La De Andrè dopo aver avuto la possibilità di scrivere una lettera, ha scelto di indirizzarla a Tambellini: “La scrivo a Giorgio. Alcune cose che ho maturato in questi giorni, non credo possano essere comprese in un dialogo faccia a faccia”. Francesca ha dichiarato di essersi sentita ferita, per aver giustificato il comportamento del suo Giorgino.

La gieffina ha concluso la lettera a Giorgio, ammettendo di esserci rimasta male per il comportamento mostrato dall’imprenditore.

GF, Francesca De Andrè bacia Gennaro Lillio ma scrive a Giorgio Tambellini.

“Ti ho dato tutta me stessa. Sai quanto mi sia difficile abbattere la diffidenza e amare incondizionatamente, ma l’ho fatto”.

Alla lettera di Francesca, è seguita quella degli altri concorrenti. Tra le più commoventi ci sono quelle di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Entrambi hanno scritto alla propria mamma, definendola come una grande donna. Seppur Martina e Daniele sono di nuovo distanti, in comune hanno l’amore per la propria madre.

La reazione di Gennaro

Gennaro dopo aver ascoltato le parole di Francesca, è apparso piuttosto perplesso.

Tuttavia in confessionale, il modello partenopeo ha ammesso di restare sempre con i piedi per terra. Il gieffino è consapevole del fatto che Francesca, una volta uscita dal reality-show, dovrà sistemare delle cose. Lillio poi ha concluso il suo pensiero, ammettendo che al termine del GF nei confronti della De Andrè agirà in base a come si comporterà la ragazza.

Pomeriggio 5: Taylor Mega bacchetta Gennaro e Francesca

Taylor Mega dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello 16, sta continuando ad attaccare Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. La web influencer a Pomeriggio 5 ha ribadito la sua opinione nei confronti dei suoi ex coinquilini.

L’ex fiamma di Briatore ha invitato Gennaro ad aprire gli occhi. Secondo il giudizio dell’ex naufraga, Gennaro sarebbe un succube di Francesca. Taylor Mega non si è risparmiata neanche sulla De Andrè: “Quando attacca insulta e offende, non è una bella cosa”. L’influencer ha confessato di non aver infierito più di tanto nei confronti della De Andrè, poiché è stata la concorrente più chiacchierata della sedicesima edizione.