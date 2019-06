Taylor Mega lo scorso lunedì è uscita dalla Casa del Grande Fratello. L'influencer friulana aveva preso il posto di Vladimir Luxuria in qualità di ospite. Fin dal suo arrivo, Taylor ha creato tantissime dinamiche all'interno del reality-show. In particolare per via del rapporto instaurato con Gennaro, aveva scaturito la gelosia di Francesca De Andrè. Taylor era finita nel mirino di Francesca anche per le sue ultime dichiarazioni sul suo stile di vita.

La De Andrè nel criticare la sua coinquilina, ha tirato in ballo anche la sua famiglia. A quel punto i fan dell'influencer le hanno fatto notare questo piccolo particolare, sfuggito alla diretta interessata.

Dopo le parole poco carine della nipote del Faber, la Mega ha deciso di replicare. Attraverso una Instagram Story di qualche ora fa, Taylor Mega senza mezzi termini ha sparato a zero su Francesca De Andrè: "Trovo che tirare in ballo la mia famiglia davanti a tutta Italia, in quel modo, è un gesto veramente infimo.

GF, Taylor Mega spara a zero su Francesca De Andrè: 'Si commenta da sola'.

Ancora una volta si commenta da sola".

La bella influencer ha confidato di non aver voluto infierire più di tanto verso la sua coinquilina, poiché la ritiene una ragazza piena di problemi. Inoltre, Taylor ha spiegato di non voler parlar di una persona che ancora si trova all'interno del reality e dunque, non potrebbe replicare.

Gennaro Lillio: nel mirino di Taylor Mega

Taylor Mega dopo aver lanciato un giudizio negativo nei confronti di Francesca De Andrè, ha speso delle parole anche per Gennaro Lillio.

Nonostante l'influencer avesse instaurato un bel rapporto con il modello, ha invitato i suoi follower a non preoccuparsi di Gennaro: "Se si fa trattare così davanti a tutta Italia e poi le sta di nuovo dietro come un cagnolino, significa che merita di essere trattato così". La bella bionda ha anche rivelato di aver legato molto all'interno della casa con Erica Pinamonte, Enrico Contarin e Gianmarco Onestini.

Il web contro Gennaro: 'Senza dignità'

Le parole di Taylor Mega verso Gennaro con tutta probabilità si riferiscono al riavvicinamento con Francesca De Andrè.

I due concorrenti dopo aver avuto una brutta lite in diretta, sembrano aver fatto la pace. Questa mattina Gennaro e Francesca si sono scambiati un lungo bacio appassionato.

La rappacificazione tra i due gieffini, è stata oggetto di numerose critiche sul web. Sulla pagina Facebook del reality, alcuni utenti hanno definito Gennaro Lillio un uomo senza dignità. La critica verso il modello, nasce dal fatto che i due coinquilini lo scorso lunedì si sono offesi pesantemente in diretta.

A pensarla in questo modo sembrano essere davvere tante persone, compresa Taylor Mega.