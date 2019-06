La permanenza dei concorrenti all'interno della Casa del Grande Fratello 16 sta per terminare. Domani su Canale 5 andrà in onda la semifinale del reality-show. Intanto, dentro le mura della casa più spiata d'Italia il rapporto tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè s'infiamma sempre di più. Il modello partenopeo per avere un rapporto intimo con la ragazza, nelle scorse ore, ha escogitato un piano.

La figlia di Cristiano De Andrè, dopo aver chiuso la relazione con Giorgio Tambellini, si è avvicinata sempre di più a Gennaro.

Nei scorsi giorni tra i due coinquilini è scoccato il tanto atteso bacio, ma nulla di più. A questo punto il bel napoletano, per ricevere qualcosa di più dalla sua 'amata', ha fatto una proposta a Francesca.

Mentre Gennaro e Francesca erano intenti a parlare in cucina, il ragazzo ha chiesto alla sua coinquilina di essere coccolato e le ha fatto una confessione personale: "Io sono all'antica ed ho deciso di conservare la mia verginità fino al matrimonio".

GF, Gennaro inventa una gag per avere un rapporto con Francesca: 'Sono vergine'.

In un secondo momento, Gennaro avrebbe riferito a Francesca: "Oggi il matrimonio ha perso di valore, è inutile che aspetti".

Lillio avrebbe lasciato intendere alla nipote del grande Faber di aver bisogno di un'amica con cui avere il suo primo rapporto sessuale. Alla richiesta del ragazzo, la reazione di Francesca ha spiazzato tutti. La De Andrè, infatti, sembra non essere caduta nel tranello di Lillio. Francesca, nonostante sia molto presa da Gennaro, sembra non volersi spingere oltre.

Chissà se il motivo per cui rimane frenata è legato ai sentimenti che prova verso Giorgio.

Dunque, i fan della coppia Lillio-De Andrè dovranno ancora aspettare prima che i due gieffini vadano oltre alle solite coccole ma non è escluso che possa avvenire.

Taylor Mega: rompe gli equilibri nella Casa

L'ingresso nella Casa di Taylor Mega ha rotto alcuni equilibri all'interno del reality. Alcuni dei ragazzi hanno mostrato di non essere indifferenti alla bellezza dell'influencer.

In particolare Francesca De Andrè per tutta la settimana è stata piuttosto indispettita dal comportamento che Gennaro ha avuto nei confronti della Mega. Anche Enrico Contarin ha fatto notare a Martina come Daniele sia attratto dall'ex naufraga.

Gianmarco Onestini in crisi

Gianmarco Onestini sta mostrando i primi segni di cedimento. Il ragazzo ha chiesto alla produzione di ricevere la visita di qualche suo familiare. Nelle scorse ore Luca Onestini ha deciso di far sentire la sua vicinanza al gieffino, recandosi fuori la Casa con un megafono: "Gianmarco sono Luca, sono fiero di te".

La replica dell'ex tentatore di Temptation Island non si è fatta attendere: "Ti penso sempre fra". Il gesto di Luca è stato fortemente apprezzato anche da Ivana Mrazova, che ha espresso la sua felicità sui social.