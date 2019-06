Il Trono Over di Uomini e donne è andato ufficialmente in vacanza ma i fan del programma continuano a tenere monitorati i movimenti di dame e cavalieri per scoprire le eventuali novità della loro vita privata. Ad essere oggetto di interesse è anche Gemma Galgani, colei che per tutta la stagione 2018-19 ha catalizzato su di sé l'attenzione del pubblico da casa con le sue complicate frequentazioni. La relazione con Rocco Fredella non si è conclusa come sperato ma, mentre il piastrellista sembra avere ritrovato il sorriso al fianco della fidanzata Dory, anche Gemma ha dei positivi propositi in merito all'estate che ormai è alle porte.

Pubblicità

Pubblicità

Lei stessa ha spiegato i suoi progetti al portale Witty Tv, rammentando come il suo desiderio sia di mettere l'amore al primo posto. Per questo motivo, cercherà di mantenere i contatti con Mario, il cavaliere con il quale ha intrapreso un soddisfacente percorso di conoscenza.

Uomini e donne gossip: Gemma rincorrerà l'amore

Intervistata dal sito Witty Tv dopo la fine della stagione di Uomini e donne, Gemma Galgani ha parlato dei suoi propositi per i mesi caldi: "I programmi per quest'estate saranno quelli di rincorrere l'amore visto che sto uscendo dall'ultima puntata con una conoscenza, spero che mi porterà fortuna".

Gossip Uomini e donne: i progetti estivi di Gemma Galgani

Inevitabile il riferimento a Mario, il cavaliere da lei frequentato solo nelle ultime puntate ma che ha mostrato un certo affiatamento con la dama. La coppia è uscita insieme e si è scambiata diversi baci a stampo, dandosi appuntamento a Torino sotto la Mole Antonelliana per un primo bacio appassionato. Dopo la puntata della scorsa settimana, della frequentazione di Gemma e Mario non si è più saputo nulla anche se tutto fa pensare che tra loro non sia finita qui.

Pubblicità

L'estate sarà galeotta per la nascita di un amore? In attesa di scoprirlo, la Galgani conferma la bella amicizia con Ida Platano, nata proprio nello studio di Uomini e donne. Eloquente a tal proposito, un commento lasciato sul profilo Instagram dell'ex di Riccardo Guarnieri. Qui Gemma ha scritto alla cara amica: "Amore, sei sempre più raggiante".

La possibile partecipazione a Temptation Island 2019

Il Gossip di Uomini e donne non può fare a meno di concentrarsi su Gemma Galgani, una delle indiscusse protagoniste della stagione del Trono Over appena conclusa.

Maria De Filippi ha solleticato la curiosità dei telespettatori, rivelando a Tina Cipollari nel corso dell'ultima puntata: "Quest'anno Gemma va in Sardegna". Successivamente ne ha spiegato il motivo: "Ma non lo sai che Gemma partecipa a Temptation Island?" Davanti alle domande dell'opinionista, Maria non ha chiarito se la partecipazione sarà reale, insieme al cavaliere Mario, o se si è trattato solo di uno scherzo. Non è comunque esclusa una breve visita nel resort sardo, come accaduto lo scorso anno per l'amica Ida Platano, in crisi con Riccardo Guarnieri.