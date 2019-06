La voce sul presunto flirt in corso tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini è arrivata anche all'orecchio di Gaetano Arena: l'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha usato i social network per scagliarsi verbalmente contro i due compagni d'avventura.

Dopo aver parlato dell'atteggiamento secondo lui poco coerente che la toscana ha avuto quando è finito il reality, il modello napoletano se l'è presa con il fratello di Luca, definendolo ipocrita.

Pubblicità

Pubblicità

Gaetano commenta la 'rottura' con Erica

Nonostante Gaetano Arena si sia esposto parecchie volte per palesare il suo interesse verso Erica Piamonte durante il Grande Fratello, da quando le telecamere si sono spente tra loro non è successo nulla. Dopo che la ragazza ha ufficializzato l'addio al compagno d'avventura durante una diretta Instagram, quest'ultimo ha deciso di risponderle per le rime.

"Non è stato detto niente di nuovo - ha rivelato il 22enne con un tono piuttosto alterato - Lei dice che non ci siamo frequentati, ma tutta Italia ha visto come eravamo, lei mi ha detto cose importanti e quando sono uscito ha fatto due cog...

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

a tutti parlando di me".

Subito dopo, l'attenzione del bel Gaetano si è spostata sulla frequentazione che sarebbe in atto tra Erica e Gianmarco Onestini: "Adesso esce e fa la storiella con uno con cui in casa non ha mai avuto nulla? È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni, e tutto questo per me è aberrante".

Sull'ex coinquilino bolognese, invece, Arena ha aggiunto: "Parlando della persona di cui non faccio il nome, dico solo che sei un ipocrita; di Gianluca Vacchi ce n'è uno solo, fatti una personalità".

Pubblicità

Due presunte nuove coppie dopo la fine del GF

A poche settimane dalla conclusione della sedicesima edizione del Grande Fratello, sono ben due le coppie che si sarebbero formate lontano dai riflettori: se Francesca De André e Gennaro Lillio hanno cominciato a frequentarsi durante l'ultima settimana di permanenza nella casa, quattro loro compagni hanno pensato bene di conoscersi meglio quando il programma è finito.

Erica e Gianmarco, ad esempio, in questi giorni sembra siano diventati inseparabili: la ragazza ha trascorso un lungo periodo a Cesenatico con l'ex coinquilino, tra pranzi ed uscite documentati sui social network.

A catturare le attenzioni degli appassionati di Gossip, però, è stato un video che entrambi hanno pubblicato su Instagram: dopo aver inscenato un balletto, pare che si siano scambiati un bacio vicino a un'automobile.

Altri due concorrenti del GF che starebbero consolidando il loro rapporto in queste ultime settimane sono Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: la vincitrice del reality è stata ospite del compagno a Verona, e sono tanti i video che i due hanno postato delle loro giornate insieme.