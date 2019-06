A poche settimane dalla sua vittoria al Grande Fratello, Martina Nasoni ha rilasciato un'intervista molto interessante a Spy: sul nuovo numero della rivista di Gossip, infatti, sono riportate le dichiarazioni della giovane su alcuni "colleghi" di reality. Le parole meno carine, la ragazza le ha usate per commentare il suo conflittuale rapporto con Francesca De Andrè: secondo la 21enne, la compagna d'avventura si è comportata male spesso e volentieri con lei nella Casa.

La trionfatrice del reality Mediaset, inoltre, ha raccontato dell'incontro che ha avuto con Irama l'estate scorsa e dei progetti che ha con Daniele Dal Moro.

La Nasoni stronca Francesca De Andrè su Spy

Che Martina Nasoni e Francesca De Andrè non si stessero molto simpatiche, lo si era capito dall'acceso confronto che hanno avuto mercoledì scorso a "Live-Non è la D'Urso": alla vincitrice del GF che cercava di dire qualcosa sul suo atteggiamento spesso sopra le righe, la genovese ha risposto in malo modo davanti a tutti.

Intervistata dal settimanale Spy sull'avventura nel reality che si è appena conclusa, la giovane non si è tirata indietro dal dire quello che pensa della fidanzata di Gennaro Lillio: "Mi sono ritrovata in litigi che reputavo sciocchi da affrontare, ma non perché non sapessi cosa dire. Non mi piaceva come si rivolgeva a me. Faceva la gara a chi urlava di più, senza dare possibilità di replica".

La stoccata finale alla De Andrè, però, Martina l'ha dato quando ha aggiunto: "Strilla, ma fondamentalmente, di intelligente dice poco".

Chissà come replicherà la permalosa Francesca alle cose poco carine che l'ex compagna d'avventura ha detto sul suo conto su uno dei settimanali più letti del momento.

Martina e Daniele molto vicini dopo il GF

Un altro concorrente del Grande Fratello 16 con il quale la Nasoni ha avuto un rapporto conflittuale, è Daniele Dal Moro: dopo un iniziale avvicinamento (mentale e fisico), i due ragazzi non hanno fatto altro che litigare per tutta la durata dell'esperienza nella Casa.

Finito il reality, però, tra Martina e il bel veronese sembra essere tornato il sereno: in questi giorni sono tantissime le foto e i video che i due stanno pubblicando su Instagram del tempo che passano insieme. La vincitrice, infatti, è a Verona da un po' e la complicità che è nata con l'ex coinquilino, è sotto gli occhi di tutti.

Un altro ragazzo al quale la giovane è stata accostata negli ultimi mesi, è Irama: sapendo che il cantante ha scritto il brano "La ragazza con il cuore di latta" ispirandosi alla storia di Martina, in tanti hanno pensato che tra loro ci sia stato un flirt.

"L'ultima volta che l'ho sentito, è stato poco tempo dopo che ha scritto la canzone. Poi ha iniziato una storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l'ho più cercato. Tra noi, però, non c'è mai stato nulla ma mi piacerebbe rivederlo", ha fatto sapere la Nasoni.