Negli ultimi giorni, sui social non si fa altro che parlare di Angela Nasti e Alessio Campoli. I due ragazzi hanno terminato la loro storia d'amore solo dopo 10 giorni dalla loro uscita da Uomini e donne, scatenando diverse critiche da parte dei fan del programma della De Filippi. Dopo diversi giorni di silenzio, i due hanno parlato dei motivi che li hanno spinti a chiudere la loro relazione. Poche ore fa, l'ex corteggiatore Amedeo Venza ha lanciato un'indiscrezione, secondo cui la Nasti si starebbe frequentando con un certo Guido.

Pubblicità

Pubblicità

Le rivelazioni di Amedeo Venza

Amedeo Venza è uno degli ex corteggiatori di Uomini e Donne, oltre ad essere un volto noto nel mondo del Gossip e ad aver lanciato diversi indiscrezioni riguardo ai protagonisti del programma. Soltanto poche ore fa, l'uomo ha riportato sul profilo una notizia che ha lasciato in molti stupiti. Secondo quanto rivelato da Venza, il motivo per cui Angela Nasti avrebbe chiesto una pausa di riflessione ad Alessio si chiama Guido.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Sempre in base a quanto da lui dichiarato, i due sarebbero stati avvistati insieme a Capri, dove di recente la ragazza è andata in vacanza.

Inoltre, il sito web di Isa e Chia ha riportato la segnalazione di una seguace, che ha appunto rivelato che negli scorsi giorni si trovava a Capri e che ha dovuto constare ciò che ormai da diversi giorni si diceva a Napoli. A quanto pare, la Nasti frequenterebbe da settimane Guido Grimaldi, armatore proprietario di Grimaldi lines.

Pubblicità

La fan ha segnalato con tanto di foto che lui si trovavano nella stessa barca, di proprietà di lui e che sarebbero stati visti baciarsi e abbracciarsi durante un dopo cena.

Nuovo possibile flirt per Angela Nasti

Al momento, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha replicato a queste voci che da poco sono in circolo. Le critiche nei confronti della ragazza sono molteplici, specialmente da parte di chi la accusa di aver voluto fare solo business all'interno di U&D e di non essere mai stata interessata a nessuno.

Questa mattina, il Magazine del programma ha riportato un'intervista fatta alla donna, nella quale quest'ultima chiarisce la sua posizione nei riguardi di Alessio.

La ragazza ha spiegato che Campoli era diverso da come in realtà lo aveva visto nel programma e che le cose tra i due non sono andate per il verso giusto, anche se la sua scelta è stata fatta con il cuore. L'ex tronista ha anche rivelato di non avere bisogno di farsi pubblicità, dato che già prima del programma aveva un brand che, a detta sua, su vendeva benissimo da solo.

Pubblicità

Se questa indiscrezione riguardo ad un suo nuovo flirt con questo nuovo ragazzo fossero confermate, sicuramente i fan della trasmissione non la esimeranno da nuove accuse.