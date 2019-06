Nuove ombre su Angela Nasti e su quello che ha raccontato per spiegare perché è finita tra lei ed Alessio Campoli: nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un Gossip secondo il quale la giovane avrebbe un flirt con un facoltoso imprenditore.

Il blog Isa&Chia, ad esempio, ha riportato la segnalazione inviata da una lettrice, relativa ad una serata che l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe trascorso di recente a Capri: sembra, infatti, che in quell'occasione la 20enne si sia scambiata parecchie affettuosità con Guido Grimaldi.

Pubblicità

Pubblicità

Amedeo Venza su Instagram: 'La pausa di Angela si chiama Guido'

Proprio nel giorno in cui è stata pubblicata la sua prima intervista ufficiale dopo la rottura con Alessio Campoli, Angela Nasti è finita al centro del gossip per un presunto nuovo flirt: a catturare l'attenzione dei curiosi è stato Amedeo Venza. Questi è intervenuto su Instagram per riportare una voce secondo cui la napoletana starebbe già frequentando un'altra persona dopo la fine della breve storia con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

"La pausa di riflessione di Angela si chiama Guido. Avvistati nell'incantevole scenario di Capri", è questo il messaggio che ha scritto il giovane poche ore fa nelle sue Stories.

Che la 20enne potesse essere già vicina ad un altro uomo, lo avevano ipotizzato in tanti dopo aver letto la segnalazione arrivata ad Isa&Chia qualche giorno fa. Una fan, infatti, ha raccontato nei dettagli una serata che l'ex tronista avrebbe trascorso a Capri con un gruppo di amici e forse con la sua nuova fiamma: "Lo scorso weekend ero a Capri - ha affermato la lettrice - e ho potuto constatare ciò che da diversi giorni viene detto in giro a Napoli.

Pubblicità

Angela Nasti frequenta da settimane Guido, un noto armatore napoletano".

La persona che sostiene di aver visto la giovane partenopea a metà giugno, ha aggiunto che quest'ultima sarebbe stata anche ospite sulla barca di Grimaldi, anche se sarebbe stata ben attenta a non avvicinarsi troppo all'imprenditore pubblicamente: "A cena la sera si sono seduti lontani per non destare sospetti. Dopo però sono stati visti baciarsi e abbracciarsi ripetutamente".

La verità di Angela sull'addio ad Alessio

Per dare ulteriore conferma alle sue parole, la persona che ha fatto la segnalazione ha inviato al blog una foto della cena che la napoletana avrebbe consumato anche con Guido lo scorso weekend. La voce sul presunto flirt in corso tra l'ex tronista e l'armatore della Grimaldi Lines al momento non trova conferma in video o immagini affettuosi: la giovane, infatti, si professa felicemente single da quando ha chiuso con Alessio Campoli.

Pubblicità

A proposito della precoce rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, oggi è uscito un nuovo numero del magazine della trasmissione che contiene le prime interviste a entrambi dopo l'addio: la 20enne ha detto che il romano non era la stessa persona che l'aveva colpita in studio, mentre lui si è giustificato dicendo che Angela non ha mai veramente creduto nel loro rapporto, preferendo interromperlo a soli 13 giorni dall'inizio.