Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gianni Sperti ha deciso di commentare i protagonisti più amati di Uomini e donne su Instagram. Partecipando al gioco "Fammi una domanda", l'opinionista si è lasciato andare a giudizi sia positivi che negativi su alcuni personaggi nati in trasmissione. Se su Giulia De Lellis e Andrea Dal Corso il pugliese sostiene di essersi ricreduto, è su Nilufar Addati e Sara Affi Fella che non ha cambiato affatto idea: da quando sono venute fuori le bugie che le due ragazze hanno raccontato quando erano sul trono, l'uomo le ha depennate dalla sua lista delle preferenze.

Sperti contro la Affi Fella: 'Chi è?'

"Risponderò a tutto o quasi", ha scritto Gianni Sperti su Instagram per invitare i suoi tanti followers a fargli delle domande sia sulla sua vita che sul ruolo di opinionista che ricopre a Uomini e Donne da moltissimi anni.

Le risposte più interessanti che ha dato il pugliese e che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip, sono quelle su due ex protagoniste del Trono Classico che hanno in comune una relazione tenuta segreta mentre cercavano l'amore in Tv.

A chi gli ha domandato se ha cambiato idea su Sara Affi Fella, ad esempio, l'uomo ha ribattuto con un'altro interrogativo che altro non è che una frecciatina velenosa alla giovane: "Ma chi è?".

U&D, Gianni Sperti 'stronca' Sara e Nilufar su IG: promossi De Lellis, Lorenzo e Claudia.

Un'altra ex tronista che Gianni non ricorda con piacere è Nilufar Addati: anche la napoletana è stata al centro delle polemiche un anno fa per aver nascosto il rapporto con Stefano Guglielmini. Sperti, in questo caso, si è trincerato dietro ad un "ho detto quasi".

Insomma, gli errori che hanno commesso le due giovani e dei quali si sono ampiamente pentite, per il collega di Tina Cipollari sono ostacoli insormontabili: lui, infatti, non riesce a perdonarle, anzi preferisce ignorarle anche sui social network.

Il parere di Gianni su alcune coppie di U&D

A chi gli ha chiesto cosa ne pensa di alcune delle coppie che si sono formate quest'anno a Uomini e Donne, Sperti ha detto che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono di una bellezza sconvolgente, mentre i più simpatici (nonché i suoi preferiti) sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Un ex corteggiatore sul quale Gianni ha detto di aver cambiato idea è Andrea Dal Corso: dopo averlo attaccato tanto, soprattutto dopo il "no" che ha detto a Teresa Langella alla scelta nel Castello, oggi l'opinionista ha parlato bene di lui e della felicità che sta regalando alla napoletana.

L'ultimo parere che ha dato il pugliese è quello su uno dei personaggi più amati tra quelli sono passati a U&D negli ultimi anni: Giulia De Lellis. "Nel periodo delle scelte, abbiamo avuto modo di passare tanto tempo insieme e di confrontarci. Durante il suo percorso in trasmissione avevo un pensiero su di lei, ma mi sono dovuto ricredere. È una ragazza dolce e intelligente. Tanta stima per lei".