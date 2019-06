Il lavoro di Emma Marrone sul set del film "I migliori anni", è già finito: ad annunciare il tutto è stato Gabriele Muccino con un toccante messaggio che ha pubblicato su Instagram. La cantante, dunque, ha conquistato colui che l'ha corteggiata per oltre un anno e che oggi si dice pienamente soddisfatto di quello che la 35enne ha fatto nel ruolo che sancisce il suo debutto assoluto nel mondo del Cinema: secondo il regista, la salentina lascerà tutto il pubblico a bocca aperta il 13 febbraio prossimo.

Emma lascia il set de 'I migliori anni': lavoro finito

A qualche settimane dall'inizio delle riprese de "I migliori anni", Gabriele Muccino ha usato Instagram per fare un'importante annuncio.

"Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta", ha scritto il regista sotto al collage di tre foto scattate sul set dove la cantante indossa una parrucca castana ed abiti retrò.

L'uomo, poi, si è rivolto direttamente all'aspirante attrice dicendo: "Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento".

La 35enne ha repostato sul suo account le belle parole che Muccino le ha dedicato, ringraziandolo a sua volta per la possibilità che le ha dato di cimentarsi con qualcosa di completamente nuovo per lei.

Per vedere come se l'è cavata la "Brown" con la recitazione, bisognerà aspettare il 13 febbraio 2020, giorno in cui è fissata la prima del film che nel cast vanta anche attori come Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

Emma mamma e moglie, ma solo per esigenze di copione

Prima che Gabriele Muccino ufficializzasse la fine del lavoro della Marrone sul set del suo nuovo film, molti giornali di Gossip hanno pubblicato le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare di nascosto alla cantante tra un ciak e l'altro. Come dimostrano le immagini che tutti i siti di gossip hanno riportato, per interpretare Anna (la moglie di Claudio Santamaria), Emma ha dovuto cambiare colore di capelli.

Nella pellicola che uscirà il 13 febbraio prossimo, infatti, la pugliese ha una lunga chioma castana (già sparita perché l'altro giorno l'artista è tornata al suo adorato biondo), il pancione e un abito da sposa addosso.

Come è facile intuire guardando queste foto, la vincitrice di Amici presterà il volto ad un personaggio che nel film di Muccino convola a giuste nozze mentre è in attesa di un bambino. I tanti fan della "Brown" si sono detti felicissimi di vedere la loro beniamina in quest'inedita veste, e soprattutto si sono augurati che la 35enne possa realizzare questi importanti traguardi anche nel suo privato.