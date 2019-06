Barbara D'Urso ha spiazzato tutti con un annuncio inaspettato nel suo ultimo post su Instagram. Lady Cologno, infatti, ha annunciato che il programma Live-Non è la D'Urso sarebbe dovuto durare due puntate in più rispetto a quanto previsto attualmente. La conduttrice, però, ha ribadito di aver chiesto esplicitamente a Publitalia di terminare un po' prima in modo da andare in vacanza anticipatamente.

Questa sera ultimo appuntamento di Live, doveva durare fino al 3 luglio

Come tutti gli appassionati telespettatori dei programmi di Barbara D'Urso sapranno, questa sera andrà in onda l'ultima e attesissima puntata di Live, non è la D'Urso. In tale occasione, infatti, sarà dato spazio al capitolo conclusivo della questione inerente Pamela Prati e le nozze fake con Mark Caltagirone.

Per l'occasione, infatti, dovrebbero essere in studio sia Eliana Michelazzo che, addirittura, Pamela Prati. La showgirl pare si farà intervistare dalla padrona di casa e chiarirà ulteriormente la sua posizione. Ad ogni modo è bene usare il condizionale, visto come sono andate le cose in questa surreale vicenda.

Ma ciò che nelle ultime ore sta facendo discutere maggiormente riguarda l'ultima dichiarazione di Barbara D'Urso sul programma, pubblicata ben visibile sul suo profilo IG. La nota conduttrice, infatti, ha svelato che la trasmissione sarebbe dovuta andare avanti per altre due puntate.

La D'Urso e il 'disperato bisogno di una vacanza'

Publitalia aveva deciso in questo modo. Tuttavia, la conduttrice avrebbe chiesto di terminare prima per riposarsi un po'. Si è trattato, effettivamente, di un anno parecchio movimentato per la presentatrice. La D'Urso si è trovata alla guida di quattro programmi contemporaneamente, due dei quali in prima serata ed a distanza parecchio ravvicinata tra loro. Proprio per questo motivo, ha chiesto una tregua che Publitalia pare le abbia tranquillamente accordato.

In ogni caso, nonostante tale dichiarazione, c'è una fetta di pubblico che non crede alle sue parole. Alcuni utenti, infatti, l'hanno accusata di mentire. Secondo loro, infatti, sarebbe stata Mediaset ad aver deciso di sospendere il programma. Non pare ci sia ragione di credere a questi sospetti dal momento che i risultati auditel sono sempre stati alquanto soddisfacenti, specie per quanto riguarda il nuovo format Live, non è la D'Urso. Adesso non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire come si concluderà questa stagione.