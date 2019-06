All'interno della sedicesima edizione del Grande Fratello, quest'anno sono nate numerose coppie. Dopo quella formata da Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, potrebbe esserci quella formata da Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte.

Gimbo ed Erica durante il periodo di convivenza forzata hanno mostrato di avere un ottimo feeling. Nonostante questo, la ragazza dentro le mura della Casa più spiata d'Italia si era 'gettata tra le braccia' di Gaetano Arena.

Nelle scorse ore del giorno 19 giugno, sul profilo Instagram del fratello di Luca Onestini è apparso un video.

Gianmarco e Erica hanno messo in atto una coreografia di ballo. Al termine, mentre l'inquadratura si è spostata sull'orizzonte, i fan più attenti hanno notato che i due si sono scambiati un tenero bacio. Ovviamente la certezza del presunto bacio non possiamo averla. I due ex gieffini potrebbero anche essersi scambiati un semplice bacio a stampo, ma quel poco è bastato per far sognare e 'scatenare' i loro fan.

Tra i vari commenti, all’indirizzo dei due giovani sono arrivate tante belle parole. Molti follower avrebbero già dedotto una relazione tra Gianmarco ed Erica: "No vabbè, io lo sapevo che finivate così. Vi amo", "Oh che belli che siete", "Lo sapevo, stupendi".

Il commento di Luca Onestini: 'Birichini'

Sotto il video pubblicato da Gianmarco Onestini non poteva mancare il commento del fratello Luca. L'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto: "Birichini".

Se Luca sia o meno a conoscenza di un particolare rapporto tra i due, non è dato sapere. Si è espressa sotto il video di Gimbo anche Ivana Mrazova: "Sempre sul pizzu". Erica Piamonte invece, tramite un commento ha ribadito l'affetto nei confronti del suo coinquilino. Nel frattempo i due ex coinquilini hanno continuato a postare sui social altre foto insieme, facendo letteralmente impazzire i propri follower. Nelle nuove foto lo stesso Luca Onestini ha ribadito il commento scritto in precedenza sui due giovani.

Erica Piamonte spara a zero su Gaetano: 'Non è mai iniziata'

Erica Piamonte, viste le numerose domande dei suoi fan, ha deciso di fare chiarezza in merito al flirt con Gaetano Arena. Attraverso il suo profilo social, la ragazza toscana ha riferito di non avere nessuna relazione con Gaetano: "Non è mai iniziata, quindi non si può dire che sia finita". Erica ha spiegato che alcuni comportamenti mostrati da Arena, non le sono affatto piaciuti. In particolare l’ex gieffina non avrebbe condiviso le parole pronunciate dal suo coinquilino.

Per questo motivo ha deciso di voltare pagina, senza rimpianti. Infine, la Piamonte alle accuse da parte di alcuni haters ha ribadito di essere stata sempre vera con Gaetano.