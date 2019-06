Al centro delle trame della soap opera spagnola “Il Segreto” che caratterizzeranno le prossime puntate italiane, ci sarà Julieta Uriarte. La nipote di Consuelo dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Saul Ortega, nasconderà uno sconcertante segreto. A seguito del suo matrimonio l’acerrima nemica di Francisca Montenegro verrà abusata da Eustaquio e Lamberto Molero che gliela faranno pagare per essersi intromessa varie volte tra loro e Severo riguardo alla gestione delle terre di Las Lagunas.

Carmelo e Don Berengario accecati dalla rabbia, vendicheranno l’abuso che ha subito l’eroina di Puente Viejo, mettendo fine all’esistenza dei Molero. Dopo essere stata messa in salvo, Julieta per timore di poter essere lasciata dal marito, deciderà di non metterlo al corrente di ciò che le è accaduto pretendendo che il Leal e il sacerdote facciano lo stesso. Purtroppo la neo sposa farà fatica a nascondere la sua evidente tristezza.

Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero

Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, annunciano che Julieta desterà parecchia preoccupazione a tutti coloro che la conoscono.

La nipote di Consuelo scomparirà nel nulla senza lasciare nessuna traccia, dopo aver sposato finalmente Saul. Quest’ultimo sin da subito avrà il timore che la sua amata potrebbe essere in pericolo. Tutti gli uomini del paese uniranno le loro forze con l’intento di ritrovare la Uriarte sana e salva. A fare luce sulla sparizione della neo sposa saranno Carmelo e Don Berengario, poiché verranno a conoscenza che la donna ha subito aggressioni da parte dei Molero.

Saranno proprio Eustaquio e il figlio Lamberto a fare la scottante rivelazione al parroco e al sindaco di Puente Viejo. Purtroppo il marito di Adela e il sacerdote non la prenderanno affatto bene, visto che uccideranno i nemici di Severo senza pensarci due volte. Julieta ancora molto scossa, chiederà al Leal e al collega di Don Anselmo di far credere a tutti gli abitanti che i Molero si sono dati alla fuga.

Il timore della Uriarte, Saul sospetta che sua moglie gli stia nascondendo qualcosa

Inoltre la Uriarte temendo di poter essere ripudiata dal marito, con le lacrime agli occhi dirà al consorte di Adela e al sacerdote che nessuno compresa sua nonna, dovrà sapere ciò che è successo.

Don Berengario dopo qualche giorno verrà assalito dai sensi di colpa, al tal punto da essere disposto a costituirsi alla giustizia per il delitto di cui si è macchiato. Per fortuna il parroco desisterà dal sul intento, grazie a Julieta e Carmelo che riusciranno a fargli cambiare idea. Lo strano atteggiamento di Don Berengario però non passerà inosservato al suo collega Don Anselmo, che gli chiederà subito delle spiegazioni senza ricevere nessuna risposta.

Nel frattempo il maggiore degli Ortega inizierà a dubitare della moglie, infatti dopo aver notato il suo notevole cambiamento, arriverà a sospettare che potrebbe essere per colpa di suo fratello Prudencio. Successivamente Saul crederà che la sua amata non gli abbia raccontato la verità sull’intricata vicenda in cui è stata coinvolta di recente. L’ex pupillo di Francisca per scoprire cosa gli sta nascondendo la sua dolce metà, chiederà a suo fratello di aiutarlo a rintracciare i Molero.