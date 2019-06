Le nuove puntate 'Il Segreto' vedranno la folle idea di Severo Santacruz. Il latifondista, ormai stanco di essere vessato economicamente e psicologicamente da Francisca, deciderà di vendicarsi a modo suo. Il braccio destro di Carmelo contatterà degli artificieri perché costruiscano un ordigno. Severo si farà assicurare che, nel momento dell'esplosione, non ci siano persone nei paraggi. I suoi calcoli però, saranno fallimentari. La forte detonazione spezzerà la vita della moglie di Fernando, oltre a causare ferite gravi alle gambe di Maria.

La prognosi del dottor Zabaleta sarà purtroppo infausta. Il Mesia si sentirà in colpa per quanto accaduto e, ancora devastato dal decesso di Maria Elena, dirà alla Castaneda di avere una soluzione per ridarle l'uso delle gambe. Maria si fiderà, ma le buone intenzioni di Fernando si trasformeranno ben presto in un inaspettato ed oscuro piano.

'Il Segreto': Fernando e Maria lasciano Puente Viejo insieme

Le anticipazioni 'Il Segreto' delle puntate spagnole, raccontano che Fernando si avvicinerà di nuovo alla Castaneda dopo che avrà perso la neo sposa Maria Elena, morta sotto le macerie causate dall'esplosione.

Animato da questo amore ritrovato, il Mesia si metterà alla ricerca di un luminare in grado di dare una speranza alla Castaneda. Dopo una forsennata serie di chiamate telefoniche, Fernando troverà il medico che potrebbe fare al caso suo, un certo dottor Carrillo. Il Mesia darà la notizia a Maria che, in un primo momento, si rifiuterà di partire per l'Avana.

Francisca non crederà alla buona fede di Fernando e capirà immediatamente che nasconde qualcosa.

Il suo intuito non sbaglierà. Tuttavia, dopo averci riflettuto, Maria accetterà di partire con l'ex marito per tentare la difficoltosa operazione chirurgica. Sarà così che i due lasceranno Puente Viejo alla volta della grande città.

Anticipazioni 'Il Segreto': Fernando corrompe Carrillo

Una volta arrivati presso il nosocomio cubano, Maria e Fernando spereranno che il medico abbia buone notizie. Così però non sarà. Il medico, dopo aver visitato la Castaneda, le comunicherà che per lei non vi è alcuna speranza e che dunque dovrà rassegnarsi alla sua condizione di disabilità.

Stando alle anticipazioni 'Il Segreto' però, le cose stanno diversamente. In realtà, il medico potrebbe aiutare la Castaneda. Fernando, saputa la verità, si renderà conto del fatto che se Maria riacquisterà l'uso delle gambe, non sarà più costretta a stare al suo fianco. Sarà così che il Mesia, con un gesto infame, darà una grossa somma di denaro al dottor Carrillo, affinché comunichi a Maria che resterà paralizzata per sempre.