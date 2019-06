Martina Nasoni dopo aver vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello è uno di personaggi più discussi. La ragazza originaria di Terni, attraverso un'intervista ha fatto chiarezza sulle voci di un presunto flirt con Irama.

Da quando è uscito allo scoperto che Martina ha fatto da musa al cantante di Amici, per la scrittura del brano 'La ragazza col cuore di latta' il Gossip è impazzato. In molti hanno pensato che la ragazza abbia raccontato della sua malformazione cardiaca a Filippo Maria Fanti, durante una breve liaison estiva.

In realtà la Nasoni ha parlato del suo dramma al cantate nell'estate del 2018, ma tra i due non vi sarebbe stato nessun rapporto particolare. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la diretta interessata, tramite una lunga intervista su Spy.

Martina Nasoni ha iniziato così il suo racconto: "Dopo la vittoria del GF non ho sentito Irama." L'ex gieffina ha ammesso di aver sentito il cantante solamente poco dopo aver scritto la canzone. In seguito il ragazzo si sarebbe fidanzato con Giulia De Lellis e dunque, Martina per rispetto non lo avrebbe più cercato.

Sulla pagina della rivista la 23enne umbra poi ha riferito: "Tra noi non c'è mai stato nulla, però mi piacerebbe rivederlo e sentirlo". Se la richiesta di Martina venga accettata o meno non possiamo saperlo. Una delle cose certe è, che Irama grazie al brano sulla storia della Nasoni ha raggiunto un grande successo. La ragazza col cuore di latta ha fatto conquistare all'artista il disco di platino.

Daniele Dal Moro: sempre più vicino a Martina

All'interno della Casa del Grande Fratello, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno mostrato di avere un certo feeling.

Tuttavia la loro storia non è mai decollata. Una volta terminato il reality-show il ragazzo veronese sembra essere tornato sui suoi passi. La vincitrice del GF sui social ha attivato la funzione domande ed una di queste, riguarda proprio il suo ex coinquilino. Dal Moro ha chiesto alla ragazza se fosse felice e lei senza mezzi termini ha detto: "Scoprilo", per poi taggare l'ex coinquilino. Ovviamente la risposta della giovane umbra non è passata inosservata ai follower.

Sono molte le persone che sperano in un lieto fine dei due ragazzi. Nel frattempo, Daniele ha replicato in modo piuttosto brusco a tutti gli haters. L'ex gieffino è stato criticato di aver cambiato direzione, solamente per ottenere notorietà. Dal Moro rivolgendosi ad un follower ha spiegato che nella vita si può anche cambiare idea. Inoltre, l'ex gieffino ha ribadito di avere avuto sempre un debole per la sua coinquilina. Dunque, non resta che attendere.

Solo il tempo sarà in grado di dirci se tra i due possa scoppiare la passione.