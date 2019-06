L'ex tronista di Uomini e donne Angela Nasti sta continuando a far parlare di sé. Dopo la fine del suo percorso all'interno del talk show di Maria De Filippi, la ragazza è finita al centro di una bufera mediatica per aver lasciato, dopo pochissimi giorni dalla scelta, Alessio Campoli. In seguito al video nel quale la sorella della famosa influencer ha palesato la rottura con l'ex corteggiatore, il popolo del web si è scagliato contro di lei. Secondo il punto di vista di molti, infatti, la ragazza sarebbe andata in trasmissione solo per business e per incrementare la sua visibilità.

Successivamente alle pesanti accuse, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio. Angela Nasti, pochissime ore fa, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha esordito dicendo di non doversi giustificare con nessuno, ad ogni modo, ha sentito il bisogno di spendere qualche parola in merito a tutto quello che sta accadendo.

Lo sfogo di Angela Nasti su Instagram Stories: l'ex tronista non aveva bisogno di business

Angela Nasti ha detto di non aver preso in giro assolutamente nessuno.

La sua storia lampo con Alessio Campoli è finita semplicemente perché i due hanno capito di non essere compatibili. Anche l'ex corteggiatore, nel corso di un precedente sfogo sui social, ha esortato gli utenti del web a non prendersela con la Nasti, dal momento che non ha fatto nulla di male. Angela, ad ogni modo, ci ha tenuto a chiarire ulteriormente la sua posizione. L'ex tronista ha detto che non si sarebbe mai sognata di prendere in giro i membri della redazione di Uomini e Donne o il pubblico.

Inoltre, non aveva affatto bisogno di visibilità, dal momento che il suo marchio di costumi va alla grande e vendeva anche prima che lei prendesse parte al talk show di Maria De Filippi.

Angela e Alessio sono in ottimi rapporti ma il popolo del web continua ad avere dubbi

La Nasti ha voluto concludere il suo intervento facendo una domanda ai follower: "Secondo voi io avevo bisogno di business?" Purtroppo per lei, molte persone sono convinte di sì.

Uomini e Donne, infatti, è una grande vetrina e un enorme trampolino di lancio. Dopo la partecipazione a questo programma, infatti, molte persone riescono ad aumentare in modo esponenziale il numero dei loro follower su Instagram e, di conseguenza, anche il numero delle collaborazioni e dei guadagni.

Moltissime persone, dunque, continuano a non credere alle parole dell'ex tronista. Ad ogni modo, la giovane ragazza napoletana ci ha tenuto a chiarire che solo il tempo riuscirà a far emergere tutta verità.

In ultimo, ha anche chiarito di non aver alcun problema con Alessio, anzi, i due sono in ottimi rapporti.