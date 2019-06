È una notizia del tutto inaspettata quella ha dato in anteprima il settimanale "Spy": sul numero della rivista di Gossip che uscirà domani, sono riportati i dettagli di una nuova presunta coppia Vip. Stando a quello che racconta la pagina Instagram di "SpySee", Giulia De Lellis avrebbe un nuovo amore: chiuso definitivamente il rapporto con Andrea Damante, l'influencer starebbe frequentando un famoso pilota che in passato ha fatto battere il cuore a Belen Rodriguez. Ovviamente stiamo parlando di Andrea Iannone, che pare si sia avvicinato alla romana chiedendole semplicemente il numero di telefono.

De Lellis e Iannone: impazza il gossip

La vita sentimentale di Giulia De Lellis è in continua evoluzione: dopo essere stata accostata per settimane al suo ex Andrea Damante, oggi la giovane torna al centro del gossip per un nuovo inaspettato gossip. Il numero di "Spy" che uscirà domani, infatti, sostiene che la bella influencer stia frequentando uno sportivo molto conosciuto: il campione di Moto GP Andrea Iannone.

Stando a quello che sostengono i bene informati, la 23enne avrebbe definitivamente messo un punto al tira e molla con il dj veronese ed ora si starebbe facendo corteggiare dall'ex compagno di Belen Rodriguez. I dettagli sul flirt che starebbe nascendo tra la romana e il pilota saranno svelati il 7 giugno, ma chi segue la ragazza su Instagram ricorderà sicuramente che lo scorso weekend è andata ad assistere alla gara che c'è stata al Mugello.

Gossip: Giulia De Lellis chiude con Damante e flirta con Andrea Iannone (RUMORS).

La pagina "SpySee", che per prima ha riportato la news sull'avvicinamento che ci sarebbe in corso tra la De Lellis e Iannone, fa sapere che sarebbe stato l'abruzzese a fare il primo passo chiedendo alla giovane il suo numero di telefono.

Giulia e Andrea lontani: lui a Ibiza, lei a Roma per lavoro

Che tra la De Lellis e Damante le cose non andassero molto bene lo si era intuito dal fatto che negli ultimi giorni i due sono stati insolitamente distanti: se negli scorsi mesi siamo stati abituati a continui avvistamenti di coppia (ora a Milano, ora a Miami), è da un bel po' che tutto questo non avviene più.

Il sito "361 Magazine", infatti, racconta che Giulia si trova a Roma da quasi una settimana per adempiere a vari impegni di lavoro (come la registrazione di una fiction web della quale è protagonista), mentre Andrea è volato a Ibiza con un gruppo di amici per festeggiare il compleanno di uno di loro.

Ora che è venuto fuori il gossip sulla presunta frequentazione in corso tra l'influencer e Iannone, molti tasselli pare tornino al loro posto: come ha confermato "Spy", infatti, il riavvicinamento tra la ragazza e il dj veronese, non è andato a buon fine, ed oggi entrambi sembrano intenzionati a viversi l'estate appena iniziata in compagnia di altre persone.