Giulia De Lellis torna a far parlare di sé per le sue relazioni amorose. La storia dell'influencer con Andrea Damante sembra essere arrivata definitivamente alla fine. Secondo quanto riporta il settimanale Spy infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbe vivendo un momento di passione con Andrea Iannone. L'ex di Belen Rodriguez ha avuto alcuni flirt nel corso di questi mesi, ma nulla che si sia rivelato realmente duraturo. Il settimana Spy è adesso pronto a giurare che tra i due potrebbe nascere qualcosa di serio.

Pubblicità

Pubblicità

L'indiscrezione riportata dal settimanale Spy

Il settimanale in questione ha riportato sul web un'anteprima della pubblicazione che uscirà domani. Proprio attraverso queste anticipazioni, il popolo dei social è venuto a conoscenza di questo presunto flirt tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Ovviamente, maggiori indizi sul flirt verranno riportati nella giornata di domani. La rivista ha affermato che a fare il primo passo sia stato proprio il bel motociclista, che a quanto pare avrebbe chiesto per primo il numero di Giulia.

De Lellis e Iannone: scoppiata la passione, finita la storia con Damante (RUMORS)

I fan della coppia Damante De Lellis sembrano dunque aver perso ogni speranza di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Dopo la relazione con il cantante Irama, l'esperta di moda e l'ex tronista di U&D erano stati immortalati dai giornali nuovamente insieme, ma nessuno dei due si è mai espresso al riguardo.

Giulia De Lellis sempre più richiesta in tv e dai brand di moda

Per l'ex protagonista del Grande Fratello Vip questo sembra essere un periodo davvero molto importante.

Pubblicità

la ragazza ha da poco superato i 4 milioni di follower su Instagram ed è sempre più ricercata dai brand di moda e di make-up. La donna però, è anche impegnata in altre attività lavorative: solo ieri è emersa la notizia che la vede alla conduzione di un nuovo programma dal nome Giortì che andrà in onda su La5. Ad accompagnarla nel suo ruolo da conduttrice ci sarà la dama del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani.

Inoltre, la De Lellis sta attualmente prendendo parte ad una web serie nel ruolo di attrice, ambito del tutto nuovo per lei.

Insomma, la ragazza sembra essere molto apprezzata dal popolo del web che ogni giorno la segue sui suoi profili social, in particolare su Instagram. Recentemente la ragazza è stata ospite proprio dove tutto è nato, in occasione della scelta del tronista Andrea Zelletta. In quel caso Giulia aveva fatto un grande in bocca al lupo alla nuova coppia che si era formata, facendo anche una battuta proprio sul nome Andrea che non era passata inosservata.

Pubblicità

In molti sono rimasti dunque molto sorpresi alla notizia di una possibile storia d'amore con il pilota Iannone.