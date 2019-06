Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire la prossima settimana su Canale 5. La telenovela spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:10 (occupando anche lo spazio lasciato libero dal Grande Fratello 16) mentre il sabato ci sarà solo l'appuntamento in prima serata su Rete 4 dalle ore 21:25 (risulterà invece sospeso quello pomeridiano). Le trame si concentreranno sull'ennesimo intrigo di Antolina che dovrà porre fine alla sua gravidanza prima che le tempistiche del feto vengano svelate.

Spazio anche alla liberazione di Emilia e Alfonso, che potranno riabbracciare i propri cari, portando con sé anche un'incredibile novità. La fine del loro rapimento pemetterà a Donna Francisca di uscire dalle segrete della villa nella quale è stata nascosta per mesi.

Il Segreto anticipazioni: Antolina accusa Elsa dell'aborto

Le anticipazioni de Il Segreto relative agli episodi in onda dal 10 al 15 giugno confermano che Antolina non perderà il bambino dopo la caduta dal dirupo.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca è viva

La dark lady si troverà costretta a correre ai ripari per porre fine alla gravidanza e si percuoterà il ventre, causando una forte emorragia. Questa volta il bambino non riuscirà a sopravvivere e verrà decretato l'aborto, con l'innegabile disperazione di Isaac e le finte lacrime della donna. Antolina coglierà l'occasione al balzo per accusare Elsa di essere colpevole di quanto accaduto. La Laguna non crederà però alle parole della sua storica rivale e confiderà a Consuelo di sospettare che Antolina si sia appositamente gettata dal dirupo per far ricadere le colpe proprio su Elsa.

Trame Il Segreto: Francisca ritorna, Emilia è incinta

Oltre alle vicende legate ad Elsa e Antolina, le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che un'altra delicata vicenda giungerà al termine. Fernando organizzerà l'incontro con i rapitori di Emilia e Alfonso per il pagamento del riscatto, temendo di essere ucciso. Ma quando Maria gli dirà di essere disposta a sostituirlo nella pericolosa missione, il Mesia cambierà idea. L'appuntamento, in effetti, si concluderà con la morte dei rapitori che Fernando ucciderà.

Maria potrà riabbracciare i suoi genitori e in tale occasione si renderà conto che la madre aspetta un bambino.

Sarà allora che ricomparirà Donna Francisca che punterà una pistola contro Fernando. Sarà Raimundo a convincerla a non compiere gesti insensati e solo allora Fernando si renderà conto di essere stato ingannato da tutti. Dopo l'emozione iniziale, i coniugi Castaneda saranno costretti ad affrontare la realtà: dovranno fuggire a Parigi per non essere accusati dell’omicidio di Perez De Ayala.

Prima di partire, però, vorranno incontrare Matias, Marcela e la piccola Camelia.