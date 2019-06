La notizia che ha dato "Il Fatto Quotidiano" in queste ore ha spiazzato tutti: Gemma Galgani e Giulia De Lellis presenteranno un programma insieme. Maria De Filippi, dunque, ha pensato alle due protagoniste assolute di Uomini e donne per lanciare un nuovo format che sarà trasmesso su La 5 prossimamente: "Giortì", uno show dedicato alle feste e a tutto quello che c'è dietro alla loro organizzazione.

Giulia e Gemma debuttano come presentatrici Tv

Che Maria De Filippi consideri Giulia De Lellis e Gemma Galgani due personaggi di punta della televisione di oggi, lo si evince dal fatto che le contatti per molti dei progetti ai quali lavora.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo aver inserito le due nel cast delle puntate serali di Uomini e Donne lo scorso inverno, ora la presentatrice ha deciso di affidare loro un format tutto nuovo.

Come anticipa "Il Fatto Quotidiano" in queste ore, presto la romana e la torinese si troveranno a lavorare fianco a fianco in un programma che avrà lo scopo di raccontare cosa c'è dietro ad ogni festa importante, comprese le storie dei protagonisti a cui sono dedicate. Si chiama "Giortì" lo show che sono state chiamate a condurre l'influencer e la "regina" del Trono Over, alla loro prima esperienza come padrone di casa di un programma Tv.

Giulia De Lellis e Gemma: da U&D alla conduzione di un format sulle feste di La 5.

Questa trasmissione inedita andrà in onda su La 5 ma ancora non si sa quando: Gemma e Giulia ancora non hanno iniziato a lavorare insieme, perciò è presumibile che questo progetto riguardi la prossima stagione televisiva, ovvero quella che partirà dopo l'estate.

Tutti i nuovi progetti della De Lellis

La conduzione di "Giortì" in coppia con Gemma Galgani è solo l'ultima novità professionale che riguarda Giulia De Lellis: oltre ad essere la testimonial di molti brand d'abbigliamento e di make-up, in questo periodo la romana sta lavorando anche su progetti molto lontani dal suo mondo (come la stesura di un libro sulla sua breve ma intensa vita).

Pubblicità

Qualche giorno fa, infatti, la ragazza ha usato Instagram per annunciare che sta registrando una fiction web per Witty Tv: l'influencer, dunque, si sta cimentando anche con la recitazione, per la prima volta da quando ha messo piede in televisione tre anni fa.

Se sul fronte lavorativo sono tantissime le soddisfazioni che si sta togliendo la 23enne. ultimamente è sul piano amoroso che sembrano esserci molte nuvole: nonostante da mesi si vociferi un riavvicinamento con Andrea Damante, Giulia continua a minimizzare il tutto, dichiarandosi ancora single e contenta di esserlo.

Mentre la De Lellis è impegnata a Roma sul set della fiction che vedremo a breve in rete, il suo ex fidanzato è volato a Ibiza con un gruppo di amici. La distanza che sembra esserci di recente tra i "Damellis", sembra la conferma definitiva che questo ritorno di fiamma "non s'ha da fare"?.