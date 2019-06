Ieri pomeriggio, Giulia De Lellis si è resa protagonista di un breve momento di imbarazzo: nel corso di una conferenza che c'è stata a Milano sulle "star" di Instagram, la ragazza è incappata in una piccola gaffe quando ha dato per scontato che tutti sapessero come ha iniziato a fare questo lavoro. Dopo aver sentito la maggior parte dei presenti smentire la sua sicurezza, l'influencer si è scusata ed ha parlato apertamente di sé e anche della storia finita male con Andrea Damante.

Scivolone per Giulia De Lellis

Dopo aver sorriso per il piccolo errore nel quale è incappata Chiara Ferragni l'altro giorno (sulla pagina del suo brand è stato pubblicato per sbaglio uno dei bikini di cui è testimonial la De Lellis), ieri Giulia è diventata la protagonista di un episodio simile che ha scatenato l'ilarità del web.

La romana, dunque, domenica 16 giugno ha presenziato ad una conferenza Agorà dedicata al successo che alcuni personaggi raggiungono grazie ad Instagram: la 23enne, chiacchierando con Rudy Zerbi e le persone presenti, ha ripercorso tutte le tappe della sua breve ma folgorante carriera.

"Sapete tutti da dove nasco", ha esordito la ragazza tra lo stupore generale.

"No", "Nemmeno io", "Io no", queste sono le risposte che molti ospiti dell'evento hanno dato ad un'imbarazzatissima Giulia. Dopo aver constatato che in tanti non conoscevano i suoi esordi, l'influencer ha rettificato: "Ah, non so perché ho detto sapete tutti. Con la pretesa e l'arroganza, ma non è normale questa cosa". "Scusatemi, non so perché ho dato per scontato questa cosa", ha concluso la De Lellis.

La gaffe che ha fatto la giovane, è possibile rivederla su tutti i principali siti di Gossip (come Fanpage, ad esempio), che hanno pubblicato il video girato da una persona che ha assistito alla conferenza ed ha immortalato questo simpatico momento.

Giulia su Damante: 'Mi sarei sposata se non fosse finita male'

Durante la conferenza Agorà alla quale ha partecipato in coppia con Rudy Zerbi, Giulia De Lellis ha anche parlato senza filtri della storia d'amore che l'ha resa popolare qualche anno fa, ovvero quella con Andrea Damante.

Dopo aver ripercorso le tappe più importanti della sua avventura a Uomini e donne, la ragazza ha fatto un'inedita rivelazione sull'ex fidanzato: "Ho convissuto tre anni con lui e mi sarei sposata se non fosse finita malissimo".

Queste ultime parole dell'influencer sembrano in qualche modo smentire quelle che lei stessa ha usato un paio di giorni fa per descrivere il suo attuale rapporto con il dj. A chi le chiedeva spiegazioni sulla sofferenza che il tronista ha detto di provare per la fine del loro rapporto, la romana ha fatto sapere: "Il Dama sta benissimo, io e lui siamo in ottimi rapporti. Non credete alle cose che scrivono i giornali".

La ragazza, infine, ha scherzato sul tutore che porta al braccio: non è stata colpa di Andrea Iannone se ha il polso fasciato, ma di una tendinite che l'ha colpita improvvisamente.