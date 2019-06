Giulia De Lellis è una delle ex corteggiatrici di Uomini e donne e attualmente una delle influencer italiane più seguite su Instagram. La ragazza è spesso al centro delle notizie di Gossip per la sua vita sentimentale e non solo. Recentemente è stata ad esempio resa nota la sua conoscenza con Andrea Iannone, mentre è stata confermata la sua rottura con Damante. Nella giornata di ieri 16 giugno, la ragazza ha partecipato alla Conferenza Agorà insieme a Rubi Zerbi.

La donna, invitata a questi eventi per parlare del suo percorso all'interno dei social, ha dato per scontato che tutti i presenti fossero a conoscenza della sua provenienza da Uomini e Donne, ma molti dei presenti hanno negato di esserne a conoscenza.

L'ex corteggiatrice si scusa per la sua gaffe

Quando Rudy Zerbi passa la parola alla De Lellis nel corso della conferenza, lei inizia col dire: 'Sapete tutti da dove nasco', ma i presenti cominciano a dire 'No, io no' e ancora 'Manco io'.

La ragazza ha iniziato così a scusarsi, e a dichiarare di non sapere perché ha avuto questa arroganza di dire così, dato che di solito non lo fa mai. La De Lellis ha continuato poi spiegando di essere nata a Uomini e Donne, uno dei programmi della De Filippi e di essersi fidanzata con un ragazzo.

La donna ha aggiunto che inizialmente non credeva che la trasmissione fosse reale, ma che all'ultima puntata si è scusata con la conduttrice sottolineando questa cosa.

Nel corso della conferenza l'influencer ha spiegato di provenire da un piccolo paesino e di non essere a conoscenza che sui social si potesse arrivare a fare queste cose e a guadagnare.

Giulia De Lellis fa il gesto delle corna mentre parla di Damante

Nell'arco dell'evento, per sottolineare la veridicità di Uomini e Donne, Giulia spiega di aver convissuto tre anni e che si sarebbe dovuta sposare se il tutto non fosse finito malissimo. Nel dirlo, la donna fa il gesto delle corna davanti ai suoi interlocutori.

Questa 'mossa' conferma tutte le voci che nel corso di questi anni erano circolate riguardo alla fine della sua relazione con Andrea Damante.

I due negli ultimi mesi avevano provato ad instaurare nuovamente un rapporto, ma purtroppo le cose non sono andare per il verso giusto. I fan che speravano in un ritorno di fiamma, hanno dovuto abbandonare il pensiero quando Giulia e Iannone sono stati parazzati insieme. L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato di essere stato lasciato dalla De Lellis e di soffrire molto per questo.

Nel frattempo, la relazione dell'influencer con il pilota sembra proseguire a gonfi vele. Lui, nelle ultime ore, ha postato sulle sue storie di IG una foto che ritrae la donna abbracciata con il fratello.