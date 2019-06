Walter Melchionda, attore della famosissima soap di Raitre Un posto al sole, è stato aggredito verbalmente e fisicamente presso una stazione di servizio di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

La spaventosa giornata

Un gruppo di extracomunitari ubriachi lo hanno sorpreso alle prime luci dell'alba. L'attore si trovava nel piazzale antistante la stazione di un servizio-ristorante "O' camionista" in provincia di Salerno e aspettava il pullman che lo avrebbe portato a Napoli per registrare Un posto al sole, quando intorno alle 5:30 una decina di uomini si sono avvicinati, deridendolo.

L'episodio si è svolto giovedì mattina; uno dei delinquenti, probabilmente africani, lo ha schiaffeggiato, continuando ad insultarlo appellandolo sarcasticamente "dottore". In quel momento, Melchionda era solo e non ha voluto reagire decidendo di mantenere l'autocontrollo, anche per paura che la situazione degenerasse e lui potesse avere la peggio. Lo avrebbero certamente massacrato di botte, come ha ipotizzato l'attore sui social, perché sarebbe stato solo contro dieci.

Walter Melchionda, volto noto agli amanti della soap partenopea, ha raccontato lo spiacevole accaduto attraverso i social. Ha affermato che è stata la sua prima esperienza del genere e che poco dopo gli schiaffi si è alzato e si è allontanato spaventato, tra gli insulti e le risate del gruppo di ragazzi. Sicuramente è un episodio che lo ha segnato, ha dichiarato poi: ha avuto molta paura. L'attore ha tenuto a precisare che non ha mai abbracciato alcuna forma di razzismo e che, anzi, è sempre stato a favore dell'integrazione: secondo il suo pensiero, queste persone andrebbero aiutate e non emarginate e soprattutto controllate.

Le reazioni sui social

Tanta è l'amarezza dell'artista originario di Castelluccio Cosentino, una frazione di Sicignano degli Alburni e molte sono state le manifestazioni di solidarietà e indignazione ricevute dai suoi ammiratori. Nella fortunata serie televisiva Un posto al sole, Walter Melchionda veste i panni del vigile Cotugno. Negli ultimi tempi ha avuto più spazio per conquistare il pubblico con la simpatia del suo personaggio, a tratti meticoloso, ma onesto tanto da aver insistito molto con i colleghi Mariella e Salvatore affinché rivelassero la verità a Guido.

In una recente intervista ha dichiarato la sua affezione al suo simpatico personaggio e la sua intenzione di portare avanti altri progetti per Raiuno che al momento non può ancora svelare. Inoltre a metà settembre sarà fautore di una scuola di teatro per i ragazzi che permetterà ai giovani di potersi formare in questo campo.