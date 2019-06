Prosegue l'appuntamento in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di regalare nuove sorprese al pubblico. Le anticipazioni dell'episodio numero 5281 trasmesso alle ore 20:45 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Vittorio (Amato D'Auria). Il giovane Del Bue vedrà complicarsi i piani dopo l'arrivo di Anita che lo convincerà a non recarsi alla cena in terrazza per andare al concerto con lei.

Il figlio finirà per cedere alle tentazioni della ragazza e la situazione potrebbe avere delle ripercussioni sul rapporto con Alex dispiaciuta per la decisione del fidanzato. Anita (Ludovica Bizzaglia) si renderà protagonista di un confronto con il conduttore radiofonico nel corso del quale si dimostrerà in grado di far crollare le certezze del giovane uomo e gli darà un bacio. Il blogger non saprà in quale modo comportarsi con Alessandra dopo quanto successo con l'ex fidanzata e sarà afflitto dalle incertezze.

Leonardo fa una proposta inaspettata alla moglie di Filippo

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Leonardo la cui presenza rimarrà costante all'interno della famiglia Ferri dopo aver riportato la barca di Tommaso. Il ragazzo sarà capace di convincere Filippo della sua buonafede dopo gli iniziali sospetti di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che non credeva alla versione dei fatti dell'amico del figlio. La situazione si complicherà per il fatto che Leonardo (Erik Tonelli) resterà in compagnia di Serena dopo la partenza di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto.

Il dottor Sartori si renderà conto che è arrivato il momento di lasciare la città di Napoli per recarsi a Londra in compagnia del padre. I due uomini saranno chiamati a concludere un affare e tale retroscena permetterà a Leonardo di approfittare della situazione.

Diego non riesce a ritrovare la tranquillità

Il sosia di Tommaso deciderà di fare una proposta inaspettata alla persona di Serena (Miriam Candurro) che verrà invitata per un giro in barca con la figlia Irene.

La donna sarà entusiasta di questa richiesta e vedrà di buon occhio la persona di Leonardo dopo aver capito quanto sia legato a Tommaso. Un'altra storyline si concentra intorno alla figura di Diego che sarà convinta della relazione extraconiugale tra Eugenio (Paolo Romano) e Beatrice. Il ragazzo comincerà ad assumere uno strano atteggiamento nei confronti di Nicotera pensando di non avere dubbi sulla sua persona. Infine il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) deciderà che è arrivato il momento di cominciare a seguire il presunto amante della ragazza.