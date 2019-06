La volontà di Giulia De Lellis, sembra quella di condividere sin da subito con i fan tutto quello che riguarda la sua storia d'amore con Andrea Iannone: a riprova di ciò, esiste uno scatto che la ragazza ha pubblicato ieri notte sul suo profilo Instagram. Come racconta "Vicolo delle News", l'influencer aveva postato nelle sue Stories la foto di un momento d'intimità che stava vivendo: nell'immagine in questione, si vede la romana avvinghiata al braccio tatuato del pilota e la stessa coperta solo da un lenzuolo bianco.

Giulia e Iannone vicinissimi anche sui social

Non c'è niente da fare, tutto quello che fa o dice Giulia De Lellis diventa spunto di discussione per gli appassionati di Gossip. Dopo essere stata al centro delle chiacchiere per la gaffe che ha fatto alla conferenza di Agorà (dove ha dato per scontato che tutti la conoscessero), la 23enne ha riacceso i riflettori su di sé con una banalissima foto.

Dopo essere stata paparazzata a cena a Milano con Andrea Iannone in atteggiamenti molto confidenziali, l'influencer ha pensato bene di pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto dell'intimità che stava vivendo in quel momento.

Il volto del motociclista non è visibile in questo scatto, però è facile dedurre che fosse lui a far compagnia a Giulia, perché i tatuaggi che si vedono in primo piano sono quelli che sfoggia quotidianamente.

A pochi minuti dalla pubblicazione di questo frame, il tutto è stato cancellato: la De Lellis, infatti, ha deciso di far sparire dal suo account l'immagine che la ritraeva a letto abbracciata al nuovo compagno. Peccato, però. che alcune fan siano state più veloci di lei ed abbiano fatto uno screenshot alla Stories, che ora sta facendo il giro della rete.

La nuova vita amorosa dei 'Damellis'

Se Giulia De Lellis non nasconde il feeling che è nato tra lei e Iannone nelle ultime settimane (i due sono stati paparazzati a cena insieme o nei box della Aprilia a Barcellona), il suo ex Andrea Damante sembra essere più restio ad ufficializzare le frequentazioni che ha ultimamente.

Stando a quello che sostiene il settimanale Chi uscito oggi, il dj non starebbe chiuso in casa a piangere dopo essere stato lasciato di punto in bianco dall'influencer: insistenti gossip, infatti, fanno sapere il giovane avrebbe vissuto una notte di passione con un ragazza già nota al pubblico.

Stiamo parlando di Barbara Fumagalli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e una delle single della prima edizione Vip di Temptation Island: i due, dunque, sarebbero stati avvistati in atteggiamenti più che amichevoli all'evento Mamacita e poi avrebbero concluso la serata a casa di lui.