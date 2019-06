Barbara D'Urso sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa dopo una stagione caratterizzata da successi importanti che l'hanno vista alla conduzione di tre programmi. Mercoledì 19 giugno va in onda sul piccolo schermo l'ultimo appuntamento con la trasmissione serale 'Non è la D'Urso live' che ha trattato tematiche di vario tipo e ha visto la presenza di ospiti del mondo della televisione. La conduttrice partenopea è molto presente sui social, in particolare sulla pagina di Instagram dove ha avuto modo di tenere aggiornati i fan.

La presentatrice ha spiegato, attraverso un post, di aver ricevuto l'offerta da parte dell'azienda e da Publitalia di proseguire la conduzione di Non è la D'Urso per altre due puntate. Barbara D'Urso ha deciso di ripondere negativamente a questa richiesta, sottolineando quanto abbia voglia di prendersi un periodo di pausa dopo un'annata ricca di impegni che l'hanno vista spaziare da una trasmissione all'altra.

Il post pubblicato dalla conduttrice sulla sua pagina di Instagram

L'annuncio fatto dalla D'Urso è arrivato poche ore fa tramite il suo profilo Instagram e ha creato grande curiosità in quanto si tratta di un personaggio televisivo amato e discusso.

Queste sono le parole della presentatrice: "Mi avevano chiesto di andare avanti fino al tre luglio, ma ho preferito dire di no e chiedere di farmi andare in vacanza per tornare carichissima a settembre". Non sono mancati i commenti dei fan che hanno sottolineato quanto la D'Urso meriti il periodo di relax e attendono di vederla questa sera per assistere all'ultimo appuntamento. Sarà una serata ricca di colpi di scena che vedrà l'arrivo di personaggi noti del mondo della televisione.

La partecipazione degli ospiti dell'ultima puntata di 'Non è la D'Urso live'

Nella trasmissione di stasera si annovera la partecipazione di Pamela Perricciolo, che ritornerà nello studio per fare un'intervista esclusiva, mentre non dovrebbe esserci la Prati che ha rifiutato un confronto con Barbara D'Urso. Ci sarà la partecipazione del cantante Morgan che è stato ospite nelle scorse puntate e tornerà a parlare della questione riguardante lo sfratto nella sua casa.

Il cantautore viene da un periodo importante dopo aver ricoperto il ruolo di giudice all'interno della trasmissione 'The voice of Italy'. Nell'appuntamento finale con Non è la D'Urso live, ci sarà inoltre la partecipazione di Jessica, ex moglie di Morgan che è riuscita a ricucire i rapporti con l'artista per il bene della figlia. Si è parlato della possibile partecipazione del cantante Miguel Bosè ma non ci sono certezze al riguardo. Barbara D'Urso ha raccontato di aver avuto una storia con Bosè definito come "il più bello della sua generazione".