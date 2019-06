Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono una coppia a tutti gli effetti. I due giovani non si nascondono più. Anzi, al contrario, non passa un giorno che non si immortalano insieme sui social. Questa volta l’influencer ha spiegato ai suoi follower come è stata conquistata dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Attraverso un Instagram Story, Giulia ha riferito di aver conosciuto Andrea ad una cena dove erano presenti tante coppie. Dal racconto della ragazza, all’inizio il pilota le stava molto antipatico.

Solo in un secondo momento, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe ricreduta su Iannone: “Il suo è stato un corteggiamento molto educato, lento e paziente". Andrea Iannone, fin da subito, avrebbe capito la situazione sentimentale di Giulia, visto che usciva dalla tormentata relazione con Andrea Damante. Mentre la De Lellis era intenta a spiegare gli inizi della sua storia ai suoi fan, il pilota abruzzese ha replicato: “Amore quando racconti le cose, le devi raccontare così come sono”.

A quanto pare dalle parole di Iannone le cose non sembrano essere andate così come la ragazza le ha raccontate. A quel punto Giulia anziché ritrattare la cosa, a chi le ha fatto notare di fidanzarsi sempre con uomini di nome Andrea, ha rincarato la dose tirando una frecciatina anche al suo ex fidanzato: “Più che altro ho una passione per gli s****i”.

In un secondo momento la De Lellis ha parlato del rapporto instaurato tra Andrea Iannone e la sua famiglia. L’ex corteggiatrice ha confessato che se tra lei ed il suo fidanzato le cose vanno a gonfie vele, è anche grazie a questa cosa.

De Lellis: nel mirino degli haters

Alcuni follower hanno criticato duramente Giulia De Lellis per via di un video pubblicato. Nella clip Giulia si è immortalata all’interno della Ferrari del suo compagno ed ha promesso di fare un danno se il suo uomo non sarebbe arrivato entro poco tempo. Alcuni fan della ragazza hanno invitato la De Lellis a tornare quella di prima, altrimenti tornerà nell’oblio.

Giulia replica a ‘Cechu’

La De Lellis nell’ultimo periodo ha ricevuto più di una frecciatina da Cecilia Rodriguez.

Quest’ultima non gradirebbe affatto la relazione sbocciata con Andrea Iannone. Cechu intervistata da Chi, avrebbe detto senza mezzi termini: “Sono sicura che staranno bene insieme, sono alti mezzi metro e una banana”. Al commento velenoso, Giulia De Lellis ha replicato: “È vero non si può avere tutto, ma sono simpatica”. A questo punto non resta che attendere un nuovo botta e risposta tra le due. Ricordiamo che le due donne durante l’esperienza al Grande Fratello Vip erano diventate molto amiche, tanto da frequentarsi anche al di fuori del reality-show.