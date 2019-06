Importanti novità succederanno nei nuovi episodi spagnoli de Il Segreto, in programma da lunedì 1 a venerdì 5 luglio in Spagna. Se Marcela deciderà di assumere Lola nella sua locanda, Carmelo Leal, assetato di vendetta, stringerà un'alleanza con Fernando Mesia per distruggere il sindaco di Belmonte, reo di aver ucciso Adela.

Il Segreto: il piano diabolico di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, sugli episodi spagnoli trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 luglio in Spagna, svelano che Matias crederà che dietro la rottura tra Prudencio e Lola ci sia la mano di Francisca.

Poco dopo la giovane si presenterà all'enoteca, dove sarà invitata ad uscire immediatamente dal fratello di Saul. Irene, intanto, confesserà a Severo e Carmelo che il colpevole dell'incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti Adela e il sindaco di Belmonte. Per tale ragione Raimundo chiederà scusa al Mesia. A tal proposito, Fernando vorrà aiutare il sindaco e il latifondista a scovare il vero artefice della drammatica fine di Adela. Più tardi i seguaci della soap opera scopriranno che le intenzioni del figlio di Olmo sono quelle di distruggere l'intero borgo di Puente Viejo.

Severo dubita del Mesia

Marcela deciderà di prendere Lola come aiutante alla locanda ma lei rifiuterà il lavoro. Intanto Severo e Leal confesseranno alla Campuzano che Fernando ha deciso di mettersi dalla loro parte per vendicare il decesso di Adela. Tuttavia la giornalista inviterà i due uomini alla prudenza in quanto attende la prova definitiva da parte di Anacleto. Anche Severo e Donna Francisca dimostreranno di non fidarsi delle intenzioni del Mesia. Raimundo, invece, si recherà a Cuba dove si preoccuperà per i mancati progressi di Maria. Delle critiche che saranno prese molto male dal Mesia.

Il Santacruz preoccupato per Carmelo

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto svelano che la nipote di Marchena avrà paura che l'Ortega non accetti il suo nuovo lavoro alla locanda. Intanto Severo confesserà ad Irene che il Leal è ossessionato dalla morte di sua moglie tanto da voler vendicarsi a tutti costi. A tal proposito Mauricio prometterà a Santacruz ed alla Campuzano di tenere d'occhio il vedovo di Adela in quanto temono un suo colpo di testa. A Cuba l'infermiera costringerà Maria ad alzarsi dalla sedia a rotelle per valutare le sue capacità motorie.

Prudencio contro Matias e Marcela

Dori deciderà di lasciare il suo posto di lavoro dopo le continue lamentale dell'ex moglie di Gonzalo. Fernando, a questo punto, la convincerà a tornare sui suoi passi, tanto da recarsi alla stazione ferroviaria per convincerla a restare al suo servizio. Intanto Prudencio avrà un duro scontro con Matias e Marcela, rei di aver assunto una complice della matrona. Più tardi, il fratello di Saul dirà a Don Berengario di provare la mancanza di Lola. Alla Casona Francisca attenderà che Leal compia un passo falso nei confronti del sindaco di Belmonte.

Il Leal si allea con il Mesia

A Cuba Dori Vilches accetterà di rimanere ad aiutare Maria. Al tal proposito Matias farà visita alla sorella trovando in buono stato. Inoltre il ragazzo inviterà il fratello di Saul a scoprire per quale ragione Lola ha stretto un patto con la consorte di Raimundo. Intanto Fernando sembrerà molto nervoso quando scoprirà che Francisca ha obbligato il suo capomastro a pedinare il sindaco di Belmonte. Infine il Mesia convincerà il Leal a stipulare un'alleanza per affidare alla giustizia l'assassino di Adela.

Come proseguirà la vicenda? Le prossime anticipazioni de Il Segreto ce lo diranno.