Dopo non essere stata scelta da Andrea Zelletta a Uomini e donne, Klaudia Poznanska sembra aver già voltato pagina: chiacchierando con alcuni fan su Instagram, infatti, la ragazza ha detto chiaramente che le piacerebbe fare la tronista dopo l'estate. Per quanto riguarda il Gossip che la voleva prossima a partecipare a Temptation Island qualora nel cast ci fossero il pugliese e Natalia Paragoni, l'ex corteggiatrice ha smentito tutto dicendo che la sua era soltanto una battuta.

Pubblicità

Pubblicità

Le prima parole di Klaudia dopo la 'non scelta'

È passata poco meno di una settimana dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ma Klaudia Paznanska sembra aver già metabolizzato la "sconfitta": questo almeno è quello che emerge leggendo le parole che ha usato per descrivere il sentimento che nutre attualmente per Andrea Zelletta. Rispondendo al "Fammi una domanda" di Instagram, infatti, la romana ha puntualizzato: "Quando provi affetto per una persona, vuoi solo che sia felice. Quindi, se lui lo è lo sono anch'io".

Gossip Uomini e Donne, Klaudia: 'Affetto per Andrea Zelletta, il trono perché no?'.

Ad una fan che le chiedeva se avesse davvero intenzione di partecipare a Temptation Island qualora l'ex tronista e Natalia Paragoni entrassero a far parte del cast, la giovane ha fatto sapere: "Ma no. Nell'intervista, per scherzare, dissi alla giornalista che sarei andata lì per fare la tentatrice".

L'intervista a cui fa riferimento l'ex corteggiatrice, è quella rilasciata al magazine della trasmissione poco tempo prima della scelta; le parole che ha usato Klaudia in quella circostanza, però, pare siano state travisate dai tanti siti di gossip che hanno riportato la notizia secondo la quale lei sarebbe stata pronta a "rompere le uova nel paniere" alla neo coppia nel reality estivo di Canale 5. "Non farei mai del male ad una persona per la quale provo tanto affetto", ha aggiunto la ragazza sui social network.

Pubblicità

Klaudia sul trono dopo l'estate? La richiesta dei fan

Un'altra interessante risposta che ha dato Klaudia ieri sera su Instagram, è quella riguardante la possibilità di rivederla in Tv a settembre. Ad una fan che le ha chiesto se accetterebbe il trono dopo l'estate, la romana ha fatto sapere: "Sarebbe una bella esperienza da provare, perché no?". L'ex corteggiatrice, dunque, coglierebbe al volo l'eventuale proposta della redazione di Uomini e Donne di rimettersi in gioco in un nuovo ruolo.

Da quando è stata mandata in onda la scelta di Andrea Zelletta, infatti, sono stati in tanti a chiedere una seconda chance per la "rifiutata" Klaudia: la ragazza, assieme al bel Luca Daffrè, sono tra i candidati alla poltrona rossa del Trono Classico dopo la pausa estiva. Nei giorni scorsi, anche Antonio Moriconi ha aperto all'eventualità di diventare tronista: "Se a settembre sarò ancora single, perché no?".