Da quando Teresa Langella gli ha preferito Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi è stato considerato uno dei candidati principali al trono di Uomini e donne dopo la pausa estiva. Interpellato dal magazine della trasmissione su questa eventualità, il ragazzo ha candidamente ammesso che accetterebbe di sedersi sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella.

Sulla coppia che si è formata a suo discapito invece, l'ex corteggiatore sembra nutrire ancora qualche dubbio: secondo lui le persone davvero felici non hanno bisogno di ostentarlo sui social network come fanno i piccioncini.

Antonio pronto al trono: 'Sarebbe una grande opportunità'

Sono mesi che i fan di Uomini e Donne chiedono a gran voce che sia data una seconda chance ad Antonio Moriconi: da quando il ragazzo è stato rifiutato da Teresa Langella nel Castello, la maggior parte dei telespettatori si è esposta per proporre alla redazione il suo ritorno in trasmissione in una nuova veste.

Interpellato dal magazine del dating-show sul suo eventuale debutto sulla poltrona rossa a settembre, il giovane ha detto: "Sarebbe una grossa opportunità. Stare su quel trono ti dà la possibilità di trovare ciò che vuoi. Arrivando tante ragazze e tu puoi realmente incontrare la persona giusta". "Perché no? Se me lo dovessero proporre, direi di sì", ha aggiunto l'ex corteggiatore.

Una condizione necessaria affinché Antonio possa essere uno dei candidati al trono di U&D dopo la pausa estiva è quella che rimanga single fino a settembre prossimo. E alla rivista di Gossip infatti il bel Moriconi ha confermato che per ora non ha ancora trovato una fidanzata.

Antonio punzecchia Andrea e Teresa: 'Quando si è felici, non serve gridarlo al mondo'

Interpellato da un giornalista sulla coppia che si è formata a Uomini e Donne a suo discapito, Antonio ha detto: "Andrea e Teresa sembrano innamoratissimi e sono felice per loro". A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip però sono state le parole che Moriconi ha usato successivamente sempre su questo argomento: "Chi ha bisogno di mostrare così tanto le emozioni che prova spesso lo fa per nascondere qualcosa che in realtà non è così forte".

L'ex corteggiatore ha proseguito lanciando una presunta frecciatina a Dal Corso e alla Langella quando ha detto: "Quando si è davvero felici, non è necessario gridarlo al mondo". Insomma Antonio sembra essere ancora piuttosto scettico sul sentimento che i due piccioncini dicono di provare l'uno per l'altro da qualche mese e non ha avuto remore nel dichiararlo nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne. A conferma del fatto che non è sicuro al 100% della sincerità di questa coppia, il ragazzo ha anche detto: "Se dovessero essere davvero sereni, gli faccio i miei auguri".