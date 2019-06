Gennaro Lillio e Francesca De Andrè sono di nuovo più vicini che mai. I due gieffini lo scorso lunedì, si sono resi protagonisti di una lite furiosa in diretta. Lo scontro tra i due è avvenuto a causa della presunta gelosia mostrata dalla De Andrè nei confronti di Taylor Mega. A quanto pare i musi lunghi tra i due sono durati davvero per poco.

I due coinquilini questa mattina si sono svegliati con un lungo e appassionato bacio. Per nascondere il gesto alle telecamere, Gennaro e Francesca hanno posizionato un cuscino davanti al proprio viso, ma in un video le mosse sono inequivocabili.

Pubblicità

Pubblicità

Va detto che a tornare dal modello napoletano, è stata proprio l’opinionista di Barbara D’Urso. Entrambi gli inquilini della casa più spiata d’Italia dal momento della lite non si sono rivolti la parola. Ad un certo punto, ieri, la De Andrè ha chiesto a Gennaro di non fischiare poiché aveva un forte mal di testa.

I segni veri e propri del disgelo tra i due, sono arrivati nella notte. I due concorrenti come se nulla fosse, hanno dormito nello stesso letto. Mentre la rappacificazione tra Gennaro e Francesca potrebbe passare proprio da questo bacio, il popolo del web sembra non pensarla affatto così.

GF, Gennaro e Francesca dopo lite arriva il bacio: è polemica sul web.

Gennaro: nel mirino del web

Gennaro Lillio lo scorso lunedì era stato osannato dal popolo del web, per essere sbottato contro Francesca De Andrè. Dopo che tra i due sono volate parole grosse e insulti, sembra essere tornato il sereno grazie al bacio scambiato. A quanto pare il comportamento del gieffino questa volta è stato oggetto di numerose critiche sui social. Molti utenti hanno puntato il dito contro il modello, a causa del passo indietro fatto.

Pubblicità

Tra i vari commenti negativi al suo indirizzo, un utente lo ha definito senza dignità. Chissà se il riavvicinamento tra Gennaro e Francesca, possa realmente compromettere la conquista della vittoria. Lo stesso Cristiano Malgioglio lunedì ha riferito che Lillio potrebbe essere un potenziale vincitore, ma solo se si allontanasse dalla De Andrè.

Enrico e Gennaro: i più quotati alla vittoria

Lo scorso 8 aprile si sono aperte le porte della casa del Grande Fratello.

Lunedì prossimo i riflettori si spengeranno sul reality-show, così è caccia al probabile vincitore. Stando alle quote divulgate dai bookmaker, i favoriti alla vittoria sono Enrico Contarin e Gennaro Lillio. A seguire ci sono Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini. Tuttavia Enrico per arrivare alla finale, dovrà uscire indenne dall’ultima nomination in cui si trova con Erica Pinamonte e Francesca De Andrè. Quest’ultima invece, a causa del suo comportamento è ultima nelle quote come potenziale vincitrice della sedicesima edizione.