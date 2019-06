È passato poco meno di un mese dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne: se la storia tra la tronista e Alessio Campoli è finita nel giro di un paio di settimane, si è saputo poco sul ragazzo che ha rifiutato, Luca Daffrè. Come racconta il sito di Tabloit in queste ore, alcune sere fa il bel corteggiatore è stato paparazzato tra le braccia di una mora a Milano: i giornalisti di Gossip sostengono che la fortunata sia Giorgia Pacciariello, un'amica di Cecilia Rodriguez.

Luca paparazzato a Milano tra le braccia di una ragazza

Dopo aver ricevuto il "no" di Angela Nasti, Luca Daffrè potrebbe aver voltato pagina in amore. Questo almeno è quello che si evince dalle foto che il sito di Tabloit ha pubblicato stamattina riguardo un'uscita serale che il ragazzo ha avuto con una bella mora. Stando a quello che si legge sul web, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe abbracciato ripetutamente e con molto affetto Giorgia Pacciariello, nota per essere una cara amica di Cecilia Rodriguez.

Si precisa che tra i due giovani non c'è stato nessun bacio in pubblico, ma i paparazzi hanno considerato il loro avvicinamento a tal punto sospetto da immortalarli per le vie di Milano. Che Luca faccia parte del gruppo di amici della sorella di Belen non è di certo una novità: ancor prima di mettere piede nel programma di Maria De Filippi, il ragazzo è stato spesso fotografato accanto ad Ignazio Moser, Andrea Damante, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta.

Se la persona accanto alla quale è stato sorpreso Daffrè sia la sua nuova fiamma non possiamo affermarlo con certezza: l'ex spasimante della Nasti infatti si professa ancora single sui social network.

Ipotesi trono a settembre per Luca

Se Daffrè non dovesse trovare l'amore nel corso dell'estate appena iniziata, si dice ci siano concrete possibilità che gli venga data una seconda chance a Uomini e Donne: dopo non essere stato scelto da Angela Nasti, Luca potrebbe tornare in studio nel nuovo ruolo di tronista.

Interpellato poco tempo fa dai fan di Instagram sull'eventualità di sedersi sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella, il ragazzo ha detto di non volerci pensare per ora perché vive alla giornata e soprattutto perché non è una decisione che deve prendere lui.

Molti ritengono però che l'amico di Andrea Damante potrebbe accettare volentieri l'eventuale proposta della redazione di Uomini e Donne. Il tutto comunque avverrebbe a metà settembre circa, ovvero quando ricominceranno le registrazioni del Trono Classico.

Le prime puntate della nuova stagione del dating-show infatti saranno dedicate alla presentazione dei nuovi tronisti.