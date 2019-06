Manca davvero pochissimo alla finale del Grande Fratello 16. La conduttrice Barbara D'Urso non sta facendo altro che pubblicare indizi in merito alla puntata di questa sera. Sul suo profilo Instagram, infatti, ci sono una serie di Stories dedicate proprio a questo avvenimento, prestando particolare attenzione alla sigla che andrà in onda. Ad ogni modo, in queste ore, sul web si stanno anche diffondendo i vari pronostici circa il papabile vincitore di questa sedicesima edizione del Reality Show. Secondo quanto emerso, pare che il favorito sia Enrico Contarin, il giovane 26enne di Bessica di Loria.

Il super favorito di questa sedicesima edizione del Grande Fratello è Enrico

Questa sera, lunedì 10 giugno, alle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello 16. Il reality show si appresta a chiudere i battenti e i vari concorrenti si stanno vivendo le ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia. Nel corso della puntata che andrà in onda scopriremo chi tra Franceca, Erica, Martina, Enrico, Daniele, Gianmarco e Gennaro si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro in palio.

Grande Fratello 16, probabile vincitore

Per adesso, ancora incerte sono le sorti di Erica, Francesca ed Enrico, dal momento che sono in nomination. Ad ogni modo, stando a quelli che sono i pronostici maggiormente diffusi sul web, pare proprio che Contarin sia il super favorito. Pertanto, è molto probabile che superi tranquillamente la nomination e si aggiudichi anche il titolo di vincitore della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Le quote di Stanleybet e i commenti degli utenti di Instagram

Secondo quanto emerso dal sito Stanleybet.it la sua quota sul Vincente è stata dimezzata da 5,00 a 2,25.

Subito dopo Enrico ci sarebbero Gennaro Lillio e Martina Nasoni a 2,75. Avanza anche Gianmarco che è quotato a 5. Erica e Francesca, invece, viaggiano entrambe su 8, mentre Daniele è il meno favorito ed è quotato a 10. A quanto pare, dunque, almeno per il momento, Enrico pare sia riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori. Lui è una tra i pochissimi concorrenti non conosciuti prima d'ora. Il ragazzo ha colpito il pubblico per la sua simpatia e spontaneità, qualità che molto spesso pagano in contesti del genere.

Ad ogni modo, su Instagram i pareri sono molto contrastanti. Molte persone votano per Gianmarco, tante altre per Gennaro ed Enrico. Secondo molti utenti del web, potrebbero vincere tutti basta che non vinca Francesca De Andrè. A quanto pare, dunque, l'irruenza della nipote del famoso cantantautore non è affatto piaciuta ai numerosi telespettatori che seguono il reality show.

Non ci resta altro che attendere per scoprire cosa accadrà.