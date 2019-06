La svolta dark di Beautiful sta per entrare in scena nelle puntate in onda negli Stati Uniti. A partire dalla prossima settimana, infatti, un personaggio morirà dopo avere scoperto la verità sull'adozione di Phoebe Forrester e tutti gli indizi riportano ad un nome ovvero quello di Emma Barber. Negli ultimi episodi trasmessi negli Stati Uniti è stata proprio lei ad ascoltare una conversazione tra Zoe, Flo e Xander, apprendendo così che Beth è ancora viva.

Ha subito minacciato di rivelare quanto scoperto ai diretti interessati, trovando fin da subito l'opposizione di Thomas, preoccupato che tale notizia finirà per riavvicinare Hope e Liam. E proprio il rampollo Forrester, davvero molto lontano dal ragazzo generoso e legatissimo alla sorella di un tempo, potrebbe avere un ruolo determinante nel decesso di cui tanto si parla da settimane.

Anticipazioni Beautiful: Thomas minaccia Emma

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane confermano che Thomas cercherà di fermare Emma mentre si metterà alla ricerca di Hope alla Forrester Creations.

La giovane stagista non vorrà sentire ragioni e si dirà certa che la madre di Beth debba sapere immediatamente ciò che è accaduto. Thomas cercherà di chiarire che ormai la Logan è andata avanti e che sarà meglio tacere per il bene di Douglas e di Phoebe ma le sue parole non avranno alcun seguito. Sarà allora che i toni si alzeranno e il consiglio si trasformerà in vera e propria minaccia, quando il figlio di Thomas dichiarerà di essere pronto a tutto pur di fare in modo che la verità non venga svelata.

Sarà dunque proprio il giovane stilista ad eliminare la Barber? Sebbene gli spoiler ufficiali non chiariscano l'identità dell'assassino, tutto fa pensare ad un svolta proprio in questo senso.

Brooke crede che Thomas abbia perso il controllo

Secondo quanto trapela dalle anticipazioni americane di Beautiful, Thomas potrebbe trasformarsi in un assassino, pronto a tutto per conquistare a Hope. A tenere gli occhi aperti sullo strano comportamento del figliastro ci sarà anche Brooke che per l'ennesima volta lo inviterà a farsi da parte senza creare problemi a Hope.

Il fatto porterà la Logan a litigare con Ridge che avrà delle vedute diverse nei confronti del figlio. La stessa Pam si confronterà con Brooke esprimendo i suoi sospetti sul recente decesso. Ma sarà davvero finita qui? Rumors sempre più insistenti in arrivo dagli Stati Uniti lasciano chiaramente intendere che le morti potrebbero essere più di una. Oltre a Emma, anche un altro personaggio coinvolto nel segreto di Beth, potrebbe dunque essere eliminato.

E questa volta potrebbe non essere un volto secondario del cast di Beautiful.